ERLIJIO ARTEKO ELKARRIZETA

Euskadiko Erlijioen Kontseilua sortuko du Eusko Jaurlaritzak

Udaberrian jarriko du martxan Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Erlijioen Kontseilua EAEko erlijio-aniztasuna kudeatzeko helburuz. Bizikidetza eta laikotasun kooperatiboa oinarri izango dituen ekintza plan batekin jaioko da. 

Olatz Prat | EITB

Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak Euskadiko Erlijioen Kontseiluaren sorrera iragarri du, gaur egun EAEn dauden konfesio nagusietako ordezkariak batuko dituena. Erlijioen eta kulturen arteko bizikidetza sustatzea izango du helburu “aniztasun erlijiosoa eta haren adierazpen guztien eskubide eta betebeharren errespetua” oinarri hartuta eta laikotasun kooperatiboaren printzipioak gidatuta.

Nerea Melgosa sailburuak azaldu duenez, Euskadiko Erlijioen Kontseiluaren erregulazioa “aste gutxi barru onartuko da Gobernu Kontseiluan, eta udaberri honetan bertan egingo du lehen bilera”.

Kontsulta-organo hori erlijio- eta kultu-askatasunari eragin diezaioketen ekimen eta erabakietarako esparru formala izango da, aholkularitza teknikoa emateko eta erlijio-aniztasunarekin lotutako politika publikoen diseinuan parte hartzeko.

Halaber, erlijio-errealitateak ezagutzeko eta gatazka-egoerei aurre hartzeko eredu proaktiboa izango du kontseiluak, tentsioak eragin ditzaketen egoerak aurreikusi eta  erantzun erreaktiboak edo gorroto-diskurtsoen sozializazioa saihesteko.

Ekintza-neurri zehatzak

Helburu horiekin guztiekin, Aniztasun, Bizikidetza eta Belaunaldi arteko Elkartasun Zuzendaritzak, Ellacuria Zentroaren aholkularitzarekin (erlijio-aniztasunean aditua den erakundea), Ekintza Plana diseinatu du datozen lau urteetarako (2026-2029).

Jarduera ildo zehatzak biltzen ditu planak, hala nola hilerriak eta erritoak konfesio desberdinetara egokitzeko ehorzketa arloko plangintza autonomikoa, eta gurtza zentroen hirigintza antolamendurako arau espezifiko bat sortzea ere. Era berean, Euskadin dauden konfesio guztien jaiegunen egutegi bat egiteko ere lan egingo da.

Planak, gainera, erlijio minoritarioei eta, oro har, erlijio-aniztasunari buruz dauden estereotipoak eta aurreiritziak saihesteko estrategia bat lantzea aurreikusten du.

Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du, halaber, zentro publikoetan, hala nola ospitaleetan, egoitzetan eta harrera-zentroetan, erlijio-elikadurari buruzko arauetara egokitutako menuen eskaintza bermatzeko.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak erakunde erlijiosoekin dituen harremanetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-irizpideak txertatzea bilatuko da, batez ere diru-laguntzen prozesuetan eta ordezkaritza instituzionaleko guneetan.

EAEko erakunde publikoen (Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak eta udalak) eta erkidegoan dauden erlijio-konfesioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako gune egonkor izan asmo du Kontseiluak. 

Zehazki, zortzi erlijiok hartuko dute parte, errotze nabarmenaren adierazpena dutenak: budista, islama, katolikoa, ebanjelikoa, ortodoxo errumaniarra, bahia, azken egunetako santuen Jesukristoa eta Jehovaren lekukoak. Gainera, gutxiengo diren beste erlijio batzuek eta erlijioen arteko elkarrizketa sustatzen duten erakundeek ere parte hartu ahal izango dute.

Erlijioen argazkia Euskadin

Espainiako Estatuko Erlijioari eta Sinesmenei buruzko Barometroak emandako datuen arabera, 2025ean, euskal biztanleriaren gehiengo sozial batek (% 53) dio ez dela inongo erlijiori atxikitzen eta % 42k sinesmen erlijiosoak dituela aitortzen du. Erlijioren bateko kide direnen artean, atxikipen katolikoa da nagusi oraindik (% 34).

Gaur egun, Euskadiko Erlijioen Maparen arabera, biztanleriaren % 6-7 katolikoa ez den beste konfesio batzuetakoak dira. Esaterako, biztanleria musulmana % 4,0 da, ebanjelikoa % 1,1 eta ortodoxoa % 1,0. Aniztasun hori gurtza lekuen mapan ere adierazten da; 2024an 300 baino gehiago zeuden aktibo, Eliza Katolikoarenak kontuan hartu gabe. Horietatik 147 ziren espazio ebanjelikoak eta 83 musulmanen gurtza lekuak.  

Aniztasun horren zati bat azkenaldiko migrazio-fluxuekin lotzen bada ere, ezin da ikuspegi horretatik bakarrik ulertu. Eusko Jaurlaritzaren arabera, jatorri atzerritarreko pertsonen artean badira erlijio minoritarioei atxikitzen zaizkienak, bai eta erlijio nagusiekin identifikatzen direnak ere; % 42,9k erlijio-katolikoa jarraitzen dute, % 17,9k musulmana, %9,8k ebanjeliko eta % 8,4k ortodoxoa. 

