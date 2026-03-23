Incendio
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Muere una persona y otra resulta herida en el incendio de un sótano en Irun

La persona herida ha sido trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces. El fuego se ha iniciado a las 13:45 horas en la calle Uranzu, y aunque ya han logrado extinguir las llamas, los bomberos han continuado trabajando en labores de refrigeración en el lugar.

Agentes de la Ertzaintza y una médico forense trabajan en la zona del incendio
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Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da eta beste bat zauritu, Irungo soto batean izandako sutean
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EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se ha producido hacia las 13:45 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.

La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.

Los bomberos han continuado con las labores de refrigeración en el lugar. 

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. 

 

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