Será noticia: los resultados de las elecciones de Iparralde, Korrika y OPE de Osakidetza
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 23 de marzo de 2026:
- Etchegaray mantiene con holgura la alcaldía de Baiona, Blanco se estrena en Biarritz, Etxeleku en Kanbo, y Horn, apoyado por EH Bai, en Bokale. Los actuales regidores de Hendaia, San Juan de Luz, Azkaine, Maule y Beskoitze seguirán seis años más en el cargo. EH Bai pierde la alcaldía de Urruña.
- Korrika en directo: hoy recorrerá Araba (Alegría-Dulantzi 08:48, Salvatierra 10:25), Navarra (13:29 Alsasua, Etxarri Aranaz 14:52) y Gipuzkoa (Tolosa 22:35).
- Hoy se abre la inscripción para la OPE de Osakidetza: Las pruebas se realizarán los días 19, 20 y 21 de junio y en ellas se incorpora el nuevo modelo de OPE: exámenes tipo test y reserva de nota para próximas convocatorias.
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