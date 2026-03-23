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Será noticia: los resultados de las elecciones de Iparralde, Korrika y OPE de Osakidetza

Resumen de las noticias de hoy en Orain, en dos palabras.
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Escrutinio en Iparralde.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Iparraldeko hauteskundeen emaitzak, Korrika eta Osakidetzako EPEa
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 23 de marzo de 2026:

Etchegaray mantiene con holgura la alcaldía de Baiona, Blanco se estrena en Biarritz, Etxeleku en Kanbo, y Horn, apoyado por EH Bai, en Bokale. Los actuales regidores de Hendaia, San Juan de Luz, Azkaine, Maule y Beskoitze seguirán seis años más en el cargo. EH Bai pierde la alcaldía de Urruña.

Korrika en directo: hoy recorrerá Araba (Alegría-Dulantzi 08:48, Salvatierra 10:25), Navarra (13:29 Alsasua, Etxarri Aranaz 14:52) y Gipuzkoa (Tolosa 22:35).

Hoy se abre la inscripción para la OPE de Osakidetza: Las pruebas se realizarán los días 19, 20 y 21 de junio y en ellas se incorpora el nuevo modelo de OPE: exámenes tipo test y reserva de nota para próximas convocatorias.

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