Una familia denuncia las "graves deficiencias" que sufren los usuarios de una residencia de Durango

La familia de una residente durante dos años en el centro Tabira Berri de Durango ha denunciado en las Juntas Generales de Bizkaia y ante las autoridades judiciales la situación de "precariedad" y las "graves deficiencias" que atraviesan las personas usuarias de la residencia.



El testimonio, que describe una situación de "pesadilla", se centra en la falta de personal, higiene y alimentación, el mantenimiento deficiente y la desatención institucional por parte de la Diputación de Bizkaia, han informado las Juntas.



Según lo relatado, la residente, calificada con gran dependencia de tercer grado, se cayó en mayo de 2024 desde una silla que no disponía de apoyabrazos, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y roturas en la mandíbula y el hueso occipital.



La familia de la víctima ha interpuesto una denuncia por negligencia tras visualizar las grabaciones de seguridad del centro que, según afirma, "contradicen la versión oficial, que atribuyó el accidente a un tropiezo con butacones".



La denunciante señala que el centro no cumple con los estándares mínimos de calidad.

Por todo ello, han solicitado por ello a los grupos políticos y a las instituciones una intervención "inmediata" y una investigación exhaustiva sobre la gestión de la residencia.

"Profesionalidad"

Ante esas acusaciones, la residencia Tabira Berri ha defendido la "profesionalidad" de su equipo y ha aclarado las circunstancias del incidente ocurrido en 2024. Tras lamentar "profundamente el accidente" sufrido por la usuaria, el centro explica en una nota que esa persona recibió "una atención inmediata" y tanto la residencia como la trabajadora implicada "participaron activamente en los cuidados posteriores y en el proceso de rehabilitación de la afectada".

La dirección de Tabira Berri puntualiza que el incidente "ha seguido el curso legal ordinario iniciado hace ya más de un año, no habiendo ningún tipo de responsabilidad penal" y que la residencia "cumple estrictamente con todos los ratios de atención exigidos por la Diputación Foral de Bizkaia". También destaca que la valoración forense de las heridas causadas por el accidente ha sido catalogada como "leve".

Asimismo, el centro denuncia la "situación de extrema tensión" que han vivido en los meses posteriores al accidente, "provocada por la conducta de la hija de la residente afectada". "Se han registrado visitas constantes fuera del horario establecido, vejaciones a los empleados, gritos, golpes al mobiliario y un seguimiento constante a la plantilla", dice la nota.

Como consecuencia de este "acoso continuado", varias trabajadoras han interpuesto denuncias formales contra la familiar "por el grave perjuicio psicológico causado y la campaña de desprestigio personal a la que han sido sometidos".