Familia batek salatu du Durangoko egoitza bateko erabiltzaileek "gabezia larriak" dituztela
Egoitzako zuzendaritzak ukatu egin ditu akusazioak, lantaldearen "profesionaltasuna" defendatu du, eta ziurtatu du Bizkaiko Aldundiak ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela.
Durangoko Tabira Berri adinekoen egoitzan bizi diren egoiliarrak "gabezia larriak" dituztela eta "prekarietate egoeran" daudela salatu du, gaur, zentro horretan bi urtez bizi izan zen emakume baten alabak. Bizkaiko Batzar Nagusietara eman du salaketa.
“Amesgaizto" batekin parekatu du egoitza horretan gertatzen ari dena. Besteak beste, behar adina langilerik ez dagoela, garbitasuna eta elikadura ez direla egokiak, eta eraikinaren mantenuan hutsuneak daudela adierazi du. Bizkaiko Egoitzari "utzikeria instituzionala" egotzi dio.
Egoiliarrak 2024ko maiatzean izandako erorketa bat izan zen salaketaren abiapuntua. Antza, "beso-euskarririk ez" zuen aulki batetik erori zen, eta horrek "traumatismo kraneo-entzefalikoa eta masailezurrean haustura" eragin zizkion. Hirugarren graduko dependentzia maila zuen aitortuta emakume horrek.
Zentroko segurtasun kameren grabazioak ikusi ondoren erabaki zuen familiak salaketa jartzea, "arduragabekeriagatik". Esan duenez, irudiek erakusten dutena ez dator bat egoitzak emandako azalpenarekin. "Butaka batzuekin estropezu" eginda erori zela esan zien zentroko zuzendaritzak.
Salaketa jarri duen familiak uste du egoitzak ez dituela betetzen "gutxieneko kalitate estandarrak".
Hori guztia dela eta, salatzaileak Bizkaiko Batzar Nagusietako taldeei eskatu die "berehala esku hartzeko" auzi honetan, eta "zorrotz ikertzeko" gertatu dena.
"Profesionaltasuna"
Tabira Berri egoitzako zuzendaritzak ukatu egin ditu akusazio guztiak, eta lantaldearen "profesionaltasuna" defendatu du.
Aipatutako egoiliarraren gertakaria "istripua" izan zela adierazi ondoren, azaldu du emakumeak "berehala" jaso zuela arreta, eta egoitzako profesionalek "aktiboki" parte hartu zutela kaltetutako emakumearen "zainketa lanetan" eta "errehabilitazio prozesuan".
Halaber, zentroak argitu du duela urtebete inguru hasi zuela familiak epai bidea, eta egoitzaren aurkako inolako erantzukizun penalik ez dagoela. Kaltetutako emakumeari auzi-medikuek egindako azterketaren arabera istripuan izandako "zauriak arinak" izan zirela ere azpimarratu du zuzendaritzak.
Istripuaren ondoren, familiak "muturreko tentsio egoerak" eragin zituela salatu du zentroak, eta bereziki "egoiliarraren alabaren jarrera" salatu dute. Bisita ordutegia ez errespetatzea, langileak iraintzea, altzariak kolpatzea eta lantaldea etengabe jazartzea leporatu dizkiote.
Hainbat langilek senide horren aurkako salaketak jarri dituztela ere jakinarazi dute, "jazarpenagatik" eta eragindako "kalte psikologikoagatik".
