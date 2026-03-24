883 quejas relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos en 2025:  "Una pequeña muestra de la realidad"

El Observatorio de los Derechos Lingüísticos Behatokia registró el año pasado 984 incidencias a través de las llamadas y servicios telemáticos del Teléfono del Euskera, de las cuales 883 fueron quejas relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos. Además, se contabilizaron 69 felicitaciones y 32 consultas, sugerencias u otros casos.

Son algunos de los datos más relevantes que recoge el informe 'Situación de los Derechos Lingüísticos 2025', que Agurne Gaubeka, directora de Behatokia, y Garbiñe Petriati, técnica de dicha entidad, han presentado esta mañana en Vitoria-Gasteiz.

Petriati, encargada de desgranar los datos, ha recordado que estos casos son solo "una pequeña muestra de la realidad", y que "las vulneraciones que quedan sin denunciar en el día a día son innumerables".

Behatokia cumple 25 años en la defensa de los derechos lingüísticos y, en este aniversario, su directora ha puesto el foco en "las situaciones derivadas de la falta de obligaciones legales". En este sentido, ha señalado que "en los últimos años la ausencia o indefinición de obligaciones legales en la normativa ha generado situaciones de vulneración por el uso del euskera”, y que "en muchas ocasiones la actuación en materia de derechos lingüísticos queda en manos de la voluntad de administraciones o empresas privadas".

"Prueba de ello es que a muchas de las vulneraciones recogidas en el Teléfono del Euskera ni siquiera se les ha dado respuesta, y que en estos 25 años no se han producido avances significativos en algunos ámbitos, repitiéndose una y otra vez las situaciones denunciadas por la ciudadanía", ha precisado.

En el informe, Behatokia ha analizado las violaciones de los derechos lingüísticos en diferentes sectores. En los casos de la Mancomunidad de Iparralde, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, la entidad explica que "la ciudadanía sigue teniendo que solicitar expresamente recibir información y realizar trámites en euskera". En cuanto a la Administración del Estado español, aunque se han producido "algunos cambios superficiales", en la práctica el reconocimiento del euskera "sigue siendo secundario" y en el Estado francés "la negativa" hacia el euskera es "sistemática".

En palabras de Petriari, "la falta de conocimiento de euskera en determinados puestos públicos limita no solo el servicio, sino también la capacidad del sistema en su conjunto para funcionar en euskera". Asimismo, ha dicho que "en los servicios subcontratados faltan cláusulas lingüísticas o mecanismos de control de su cumplimiento".

"Cambios profundos en la normativa"

En el apartado de conclusiones, Behatokia ha advertido de que la falta de "avances" e incluso los "retrocesos" registrados en el ámbito de la protección de los derechos de las personas que hablan en euskera ha llevado a una situación de "emergencia lingüística", por lo que ha subrayado la necesidad de "cambios profundos" en la normativa, inversiones "suficientes", y medidas "garantistas".

"Si no se plantean cambios profundos en la normativa, no se realizan inversiones suficientes y no se establecen medidas garantistas, se seguirán repitiendo las mismas situaciones y vulneraciones”, ha subrayado Gaubeka.

Por todo ello, el observatorio llama a la ciudadanía a "tomar conciencia de las vulneraciones de los derechos lingüísticos, a empoderarse mediante el uso del Teléfono del Euskera, y a ser euskaltzales activos".