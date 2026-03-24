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Cambio de hora: Regresa el horario de verano

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EITB

Última actualización

En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, a las 2:00 h. pasarán a ser las 3:00 h., reduciendo así el descanso nocturno. Salud y ahorro energético centran el debate sobre la necesidad, o no, de continuar con el actual modelo.

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Korrika entra en Gipuzkoa por la comarca de Tolosaldea

Tras dejar atrás Atallu y Araitz-Betelu, Korrika ha entrado en Gipuzkoa por el municipio de Lizartza, en la comarca de Tolosaldea. Los representantes del ayuntamiento de Berastegi han sido los encargados entrar en territorio guipuzcoano con el testigo para entregárselo después a la asociación de euskaltzales Galtzaundi.  A lo largo de la noche, recorrera municipios como Tolosa, Andoain, Hernani, Oiartzun e Irun, para volver al amanecer a Navarra. Hacia las 06:00 de la mañana se espera su llegada a Bera.

Bi pertsona zauritu dira Azkoitian, etxe batek su hartu ondoren
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Dos personas han resultado heridas tras incendiarse una vivienda en Azkoitia

El fuego se ha originado en una vivienda de la calle Trino Uria, en la última planta del edificio. Dos personas han sido atendidas en el lugar y uno de los heridos ha tenido que ser trasladado al centro hospitalario tras sufrir quemaduras. El edificio ha sido desalojado y, aunque el fuego ha sido controlado, los bomberos de Azpeitia y Eibar trabajan para que los daños sean mínimos.

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