La jueza de El Bocal dice que mantener la pasarela era responsabilidad de Costas e investiga a dos funcionarios de Transición Ecológica
La jueza que instruye la causa por la tragedia de El Bocal del pasado 3 de marzo investigará la posible responsabilidad penal de dos funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria, al ver “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.
La jueza Rosa Martínez considera que la Demarcación de Costas de Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es “la única responsable del mantenimiento” de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto de la senda peatonal al tratarse de actuaciones “no finalizadas”.
Explica que las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por "desistimiento" y el segundo proyecto de "finalización" de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse, mientras que "el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaran".
"Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos [la pasarela que colapsó el 3 de marzo], que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción", señala la magistrada.
Martínez indica que la Demarcación de Costas “era muy consciente de su deber de conservación y mantenimiento” y relata que tras el informe de un vigilante de Costas al jefe de Servicio de Obras en mayo de 2024 sobre “el mal estado de ciertas maderas”, se llevó a cabo, en julio de 2024 una reparación, el cual se limitó a la estructura de madera, pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados.
La jueza pide ahora ampliar el informe pericial para determinar si esa reparación de la pasarela “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente”, y ordena, para ello investigar al Jefe de la Demarcación de Costas y al jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, por si pudieran tener “responsabilidad directa” en los hechos.
El Ayuntamiento debe precintar
La magistrada apunta también al Ayuntamiento, y advierte que aunque el mantenimiento corresponda a Costas, "el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público".
Así, "detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos".
Por ello, "resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible".
Para clarificar este punto, la jueza ha pedido que se recabe material que pueda mostrar cuál era el estado de la pasarela días o semanas antes del siniestro, y testimonios de personas que frecuentan la zona.
Te puede interesar
Exalumna del profesor acusado: "Nosotras también tuvimos que escuchar comentarios totalmente fuera de lugar cuando teníamos 11-12 años"
Varias mujeres que fueron alumnas en el colegio Elizalde de Oiartzun del profesor acusado por delitos de índole sexual, se han acercado hoy al Juzgado Provincial de Gipuzkoa a apoyar a las víctimas. Una de ellas, ha relatado que cuando tenían 11-12 años tuvieron que escuchar por boca del hombre "comentarios lascivos", y que, contra lo que se ha escuchado en el juicio, "era él" el que se les acercaba y les hacía "comentarios fuera de lugar". Han afirmado que les ponía vídeos porno en clase, así como que les hacía comentarios y juegos de palabras de índole sexual y lo han tildado de "impresentable" y "sinvergüenza".
El profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales en un colegio de Irun niega las acusaciones y denuncia “acoso laboral”
La Fiscalía solicita para este profesor penas que suman 22 años de cárcel por presuntamente ofrecer dinero o regalos a tres menores de 13 y 15 años a cambio de recibir favores de índole sexual.
La jueza archiva el caso de Amaya Zabarte al no ver acreditado que resultara herida por una bala de foam
La jueza de Donostia ha cerrado la causa abierta por la lesión sufrida en marzo de 2024, mientras la familia dispone ahora de la posibilidad de recurrir la decisión.
La oferta de alquiler se desploma: en Bilbao y San Sebastián cae por encima del 70 %
En Pamplona, la oferta de alquiler se ha reducido un 47 % en cinco años, mientras que en Vitoria-Gasteiz sólo ha caído un 26 %, según Idealista. En Bilbao, la competencia por una vivienda ha aumentado un 864 % en cinco años.
Cambio de hora: Regresa el horario de verano
En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, a las 2:00 h. pasarán a ser las 3:00 h., reduciendo así el descanso nocturno. Salud y ahorro energético centran el debate sobre la necesidad, o no, de continuar con el actual modelo.
Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri
El caso ha sido trasladado al comité de árbitros de Bizkaia, que se reúne para analizar lo ocurrido y estudiar posibles medidas. Miembros del equipo local, incluidos jugadores, cuerpo técnico y aficionados, comenzaron a insultarla después de que el equipo visitante lograra el empate (3-3) en el tiempo de descuento.
Un accidente en la BI-30 provoca retenciones en el Txorierri y Rontegi
El siniestro, registrado a primera hora en Erandio, ha obligado a cortar un carril en sentido Galdakao y ha generando importantes retenciones.
EHU impulsará un protocolo para reforzar el respeto y la convivencia en la comunidad universitaria
La iniciativa incluirá medidas de mediación, participación y sensibilización, y se apoyará en una plataforma digital para recoger aportaciones de toda la comunidad.
Será noticia: Korrika en directo, crisis energética y Premio Emakunde a la Igualdad
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.