Llevan a juicio a las familias que obligaron a una menor de 14 años de Corella a contraer matrimonio a cambio de dinero

El juez que investiga el caso de la menor de 14 años de Corella (Navarra) obligada a contraer matrimonio cambio de "5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida" considera que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los cinco investigados por un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendicidad respecto de una menor de edad.

Los progenitores de la menor fueron detenidos en agosto de 2025, acusados de haberla vendido a una familia residente en Mollerussa (Lleida), para que contrajera matrimonio con su hijo. La menor fue localizada mendigando en una localidad catalana y liberada.

El auto de procesamiento emitido por el juez de Tudela que ha investigado el caso afirma que un testigo declaró que el padre de la joven había afirmado que iban a venderla por 10.000 euros, pero que finalmente el acuerdo consistió en “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”.

También se explica que los procesados reconocieron en el juzgado que la menor y el presunto esposo eran pareja y que habían adquirido el compromiso de contraer matrimonio.

Asimismo, en la causa se han añadido grabaciones de vídeo (procedentes del perfil de Instagram de la madre de la joven) en la que se le ve a la víctima junto a su supuesto marido y a su madre exhibiendo grandes cantidades de dinero.

El juez cita a las cinco personas encausadas el 9 de junio para que presten declaración. Mientras, continuarán en situación de libertad provisional. El auto de procesamiento puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra.