Detenidas cinco personas, dos de ellas en Navarra, por traficar con una menor y obligarla a contraer matrimonio

Los padres de una menor de 14 años han sido detenidos en Navarra por venderla a otra familia residente en Lleida, para que contrajera matrimonio con su hijo. La menor, que ya ha sido liberada, fue localizada mendigando en la localidad catalana de Les Borges Blanques.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero en una localidad de la Ribera de Navarra. Los padres de la menor de 14 años, un hombre y una mujer de 35 años, vendieron a su hija a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo.

El acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos. En Lleida, han detenido a tres personas, dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42, implicadas en la compra y traslado de la menor.

La menor fue trasladada a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado. La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora.

A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.