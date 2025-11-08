ATXILOKETAK

Bost atxilotu, horietako bi Nafarroan, adingabe batekin trafikatu eta ezkontzera behartzeagatik

Nafarroako Erriberatik Kataluniara eraman zuten 14 urteko neska, eta familia eroslearen kontrolpean egon zen, behartuta ezkontzera bultzatzeko asmoz. Gizakiak salerostea egotzi diete.

Guardia Zibila eta Esquadra Mossoak elkarrekin aritu dira operazio honetan. Argazkia: Europa Press

EITB

14 urteko neska baten gurasoak atxilotu dituzte Nafarroan, Lleidan bizi den  familia bati saltzea leporatuta, haien semearekin ezkon zedin. Adingabea Kataluniako Les Borges Blanques herrian topatu zuten, eskean.

Nafarroako Erriberako herri batean bizi ziren neskatoaren gurasoek (35 urteko gizon bat eta emakume bat) Lleidan bizi zen beste familia bati saldu zioten alaba urtarrilean, haien semearekin ezkon zedin.

Zehazki, 5.000 euro, 5 whiski botila eta oinarrizko elikagai batzuk ordainduz lortu zuten legez kanpoko akordioa. Lleidan, hiru pertsona atxilotu dituzte adingabea erostea egotzita: 40 eta 20 urteko bi gizon eta 42 urteko emakume bat.

Adingabea Kataluniara eraman zuten, eta han familia eroslearen kontrolpean egon zen, behartutako ezkontza gauzatzeko helburuarekin. Neska eskolatu gabe zegoen, eta eskean aritzera behartu zuten, familia eroslearentzat dirua eskuratzeko asmoz.

Behartutako ezkontza baterako gizaki bat salerosi izana egotzi diete guztiei.

