Corellako 14 urteko adingabe bat saldu eta ezkontzera behartu zuten pertsonak epaituko dituzte

Kasua ikertu duen epailearen ustez, gertakariak gizakien salerosketaren delitu izan daitezke. Autoaren arabera, gaztea ezkontzera behartu zuten "5.000 euro, bost whisky botila eta janariaren truke" eta, ondoren, Kataluniako hainbat udalerritan eskean aritzera behartu zuten.

tudela juzgado epaitegia tutera efe
Tuterako Epaitegia. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Ustez ezkontzeko saldu zuten Corellako (Nafarroa) 14 urteko adin txikikoaren kasua ikertu duen epaileak uste du zantzu nahikoak daudela bost ikertuak epaiketara eramateko, gizakien salerosketagatik, derrigorrezko ezkontzagatik eta adingabea eskean aritzera behartzeagatik. 

Adin txikiko neskaren gurasoak 2025eko abuztuan atxilotu zituzten. Mollerussan (Lleida) bizi den familia bati alaba saldu izana egotzi zieten, "5.000 euro, bost whisky botila eta oinarrizko elikagaien truke", haien semearekin ezkondu zedin. Neskatoa eskean aurkitu zuen Guardia Zibilak Kataluniako herri batean.

Tuterako epaileak kaleratutako auzipetze-autoaren arabera, lekuko batek deklaratu zuen gaztearen aitak jakinarazi zuela 10.000 euroren truke saltzeko asmoa zutela, baina, azkenean, akordioa "5.000 euro, bost whisky botila eta janaria" izan zela.

Halaber, autoak dio auzipetuek epaitegian aitortu zutela adingabea eta ustezko senarra bikote zirela eta ezkontzeko konpromisoa hartua zutela.

Auzian gaztearen amaren Instagrameko kontuko hainbat bideo-grabazio ere gehitu ditu epaileak. Horietako batean biktima ikusten da ustezko senarrarekin eraztun bat onartzen eta beste batean biktimaren ama diru-kopuru handiak erakusten.

Bost auzipetuak ekainaren 9an deklaratu beharkao dute epailearen aurrean eta, bitartean, behin-behineko askatasunean jarraituko dute. Auzipetze autoaren aurka helegitea aurkez daiteke Nafarroako Auzitegian.

