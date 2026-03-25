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Al menos 4 kilómetros de retenciones en la A-8 entre Rekalde y los túneles de Malmasín por un accidente

La colisión, en la que se han visto implicados dos vehículos, ha obligado a cortar un carril en sentido Irun.
Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: 4 kilometrorainoko auto-ilarak A-8an, Errekalde eta Malmasingo tunelen artean, istripu baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Un accidente de chapa entre dos vehículos está generando importantes problemas de tráfico en la A-8, a su paso por Bilbao, en sentido Irun. El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 113 y ha obligado a cortar el carril izquierdo.

Como consecuencia, se han registrado al menos 4 kilómetros de retenciones entre Rekalde y los túneles de Malmasín, lo que está dificultando la circulación en la zona.

Los vehículos implicados ocupan parte de la calzada, mientras los servicios de emergencia trabajan para retirar los coches y restablecer la normalidad en la vía. Desde el servicio de tráfico se recomienda precaución a quienes circulen por este tramo.

Accidentes de Tráfico Tráfico Bilbao Sociedad

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