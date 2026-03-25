Menores no acompañados
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Detenido un profesor universitario por abandonar a sus dos hijos menores en Euskadi y volver a Marruecos

Los jóvenes relataron cómo fue su llegada a los equipos implicados en la protección del menor y extranjería y a los agentes de la Policía Nacional que localizaron al progenitor en Algeciras.
(Foto de ARCHIVO) Coche de la Policía Nacional. EUROPA PRESS 20/3/2026
Foto: Europa Press
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Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trabaja de profesor universitario en Marruecos por abandonar a sus dos hijos menores de edad en la CAV y regresar al país africano. Los jóvenes tuvieron que ser trasladados a dos centros de acogida de menores.

La Delegación del Gobierno en Euskadi ha informado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado en los últimos tiempos, "la llegada de menores de edad, de origen extranjero, acompañados de sus progenitores, que son posteriormente abandonados por estos bajo la premisa de presentarse a continuación en dependencias policiales, centros de menores u otros organismos públicos exponiendo que se encuentran en situación de desamparo, con el fin de que sean las instituciones públicas quienes asuman su tutela".

En este contexto, los equipos que trabajan con menores identificaron a dos hermanos de nacionalidad marroquí que se encontraban bajo tutela de la Diputación de Gipuzkoa en los recursos de Segura y Arrasate, y que reconocieron haber llegado a Bilbao acompañados por su padre. Los menores manifestaron que llegaron conociendo todas las gestiones que debían realizar y que estuvieron acompañados de su progenitor hasta el día que se presentaron en dependencias de la Policía Nacional de la capital vizcaína en calidad de desamparados. Ese día su padre regresó a Marruecos.

En una entrevista con agentes de la Policía Nacional, los menores reconocieron que “si bien en un primer momento se encontraban en un centro de acogida de Bizkaia, sus compatriotas les habían recomendado irse a San Sebastián, por lo que decidieron abandonar el centro en el cual se encontraban e ingresar en los recursos asistenciales de Gipuzkoa". También manifestaron que "en Marruecos dependían económicamente de su padre, quien es profesor de biología en la universidad. Que no carecen de medios, pero que consideraron que en España iban a tener más oportunidades".

A partir de esta información y de las gestiones llevadas a cabo por parte de los agentes, se tuvo conocimiento de que el padre había regresado a Algeciras, donde fue citado a dependencias policiales y, una vez trasladado a Donostia, se procedió a su detención como presunto autor de dos delitos de abandono de menores.

Finalizados los tramites, él mismo manifestó querer hacerse cargo de sus hijos, por lo que se procedió, en colaboración con la Diputación y los recursos residenciales, a la reagrupación familiar voluntaria de ambos menores, que se marcharon con su progenitor.

Diputación Foral de Gipuzkoa Sociedad

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