PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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Comienza la revisión de los exámenes de la PAU en medio de la polémica por los ceros en la prueba de euskera

Esta medianoche ha finalizado el plazo para solicitar la revisión de los exámenes de acceso a la universidad y las notas revisadas se publicarán el 22 de junio.

BILBAO, 02/06/2026.- Miles de estudiantes han asistido este martes al inicio de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Escuela de Ingeniería en Bilbao así como en otros centros de la EHU. EFE/ Miguel Toña
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en EHU. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: USaPeko azterketak berrikusten hasi dira, euskarako proban izandako zeroek eragindako polemikaren erdian
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EITB

Última actualización

Hoy, martes, ha comenzado la revisión de los exámenes de las Pruebas de Acceso de la Universidad (PAU) de las personas que hayan presentado una reclamación. Las solicitudes serán evaluadas por un corrector o correctora diferente a quien realizó la primera corrección y las calificaciones revisadas se publicará el próximo 22 de junio. 

El plazo de revisión arranca en medio de la polémica por los ceros en la prueba de euskera.

¿Cómo es el proceso de revisión?

Según ha informado EHU en una nota, en primer lugar, se comprobará que no existen errores en el cómputo de las calificaciones y que ningún ejercicio ha quedado sin corregir. Posteriormente, se llevará a cabo una nueva corrección completa del examen. Si existe una diferencia superior a dos puntos, corregirá una tercera persona.

EHU ha recordado que en el proceso de corrección también se tienen en cuenta las faltas de ortografía. En los exámenes de Lengua Castellana y Literatura II y Lengua Vasca y Literatura II, la deducción puede alcanzar hasta 2 puntos sobre un máximo de 10.

La consejera de Educación pide transparencia y prudencia

Ayer, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, aseguró que comparte la preocupación de las familias de alumnos afectados por los suspensos en euskera en la prueba de acceso de la universidad (PAU) y pidió a la EHU "total transparencia" para aclarar lo ocurrido. 

Al mismo tiempo, Pedrosa pedía prudencia y esperar a la resolución del proceso de revisión.

Protesta por los ceros en los exámenes de euskera

Ayer, un centenar de personas se concentraron frente a la Facultad de Ingeniería de Bilbao para protestar que han sacado cero en el examen de Euskera de la PAU

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