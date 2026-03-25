Eder Pérez (BFF): "La violencia contra árbitros debe desaparecer en Bizkaia y estamos al 100 % a favor de las decisiones que adopte el Comité de Arbitraje"
El Presidente de la Federación Bizkaina de Fútbol ha señalado que la prioridad es "proteger a los árbitros". Además de este hecho concreto ocurrido en Basauri, ha advertido de que hay que mirar la situación de una manera más general y acabar con la violencia contra los árbitros. Para ello asegura que hay que trabajar desde la Federación, y desde toda la estructura del fútbol.
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