Eder Pérez (BFF): "La violencia contra árbitros debe desaparecer en Bizkaia y estamos al 100 % a favor de las decisiones que adopte el Comité de Arbitraje"

El Presidente de la Federación Bizkaina de Fútbol ha señalado que la prioridad es "proteger a los árbitros". Además de este hecho concreto ocurrido en Basauri, ha advertido de que hay que mirar la situación de una manera más general y acabar con la violencia contra los árbitros. Para ello asegura que hay que trabajar desde la Federación, y desde toda la estructura del fútbol.