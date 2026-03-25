VIOLENCIA EN EL FÚTBOL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eder Pérez (BFF): "La violencia contra árbitros debe desaparecer en Bizkaia y estamos al 100 % a favor de las decisiones que adopte el Comité de Arbitraje"

18:00 - 20:00

Eder Pérez, Federación de Bizkaia de Fútbol.

Euskaraz irakurri: Eder Perez (BFF): "Epaileen aurkako indarkeria Bizkaian desagertu egin behar da, eta epaileen batzordeak hartzen dituen erabakien alde gaude % 100ean"
author image

EITB

Última actualización

El Presidente de la Federación Bizkaina de Fútbol ha señalado que la prioridad es "proteger a los árbitros". Además de este hecho concreto ocurrido en Basauri, ha advertido de que hay que mirar la situación de una manera más general y acabar con la violencia contra los árbitros. Para ello asegura que hay que trabajar desde la Federación, y desde toda la estructura del fútbol. 

Basauri Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X