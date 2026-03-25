Eureka! Zientzia Museoa cerrará sus puertas a finales de junio tras 25 años de actividad, según ha anunciado Kutxa Fundazioa. La decisión se enmarca en el proceso de transformación estratégica iniciado en 2021, con el objetivo de adaptar la divulgación científica a nuevos modelos más actuales.

La fundación ha subrayado que no se trata de un traslado, sino del cierre de una etapa y del fin del formato expositivo actual. Durante su trayectoria, el museo ha sido un referente en Gipuzkoa, acercando la ciencia a generaciones de escolares y familias, aunque consideran que su modelo presenta limitaciones para conectar con públicos más diversos.

En un contexto donde la divulgación científica evoluciona hacia formatos más conectados con la educación, la tecnología y la participación social, Kutxa Fundazioa apuesta por propuestas más flexibles y dinámicas. A pesar del cierre, han garantizado que no habrá recortes de plantilla, ya que el equipo se integrará en la estructura general de la fundación.

En cuanto al futuro del espacio en Miramón, la entidad informará más adelante, una vez avance el proceso de análisis. Como eje central de esta nueva etapa, impulsarán el proyecto ATENEA, que tendrá presencia en Tabakalera y propondrá un modelo de conocimiento más abierto e interdisciplinar.

ATENEA se plantea como un ecosistema que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico. El objetivo es promover un aprendizaje intergeneracional, donde se combinen la experiencia de las personas mayores y la innovación de las generaciones jóvenes.