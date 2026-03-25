KUTXA FUNDAZIOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eureka! Zientzia Museoa cerrará sus puertas a finales de junio tras 25 años de actividad

Kutxa Fundazioa impulsará el proyecto ATENEA, que tendrá presencia en Tabakalera y propondrá un modelo de conocimiento más abierto e interdisciplinar.

Eureka Zientzia Museroa itxi egingo dute
Euskaraz irakurri: Eureka! Zientzia Museoak ekainaren amaieran itxiko ditu ateak, 25 urte ondoren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Eureka! Zientzia Museoa cerrará sus puertas a finales de junio tras 25 años de actividad, según ha anunciado Kutxa Fundazioa. La decisión se enmarca en el proceso de transformación estratégica iniciado en 2021, con el objetivo de adaptar la divulgación científica a nuevos modelos más actuales.

La fundación ha subrayado que no se trata de un traslado, sino del cierre de una etapa y del fin del formato expositivo actual. Durante su trayectoria, el museo ha sido un referente en Gipuzkoa, acercando la ciencia a generaciones de escolares y familias, aunque consideran que su modelo presenta limitaciones para conectar con públicos más diversos.

En un contexto donde la divulgación científica evoluciona hacia formatos más conectados con la educación, la tecnología y la participación social, Kutxa Fundazioa apuesta por propuestas más flexibles y dinámicas. A pesar del cierre, han garantizado que no habrá recortes de plantilla, ya que el equipo se integrará en la estructura general de la fundación.

En cuanto al futuro del espacio en Miramón, la entidad informará más adelante, una vez avance el proceso de análisis. Como eje central de esta nueva etapa, impulsarán el proyecto ATENEA, que tendrá presencia en Tabakalera y propondrá un modelo de conocimiento más abierto e interdisciplinar.

ATENEA se plantea como un ecosistema que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico. El objetivo es promover un aprendizaje intergeneracional, donde se combinen la experiencia de las personas mayores y la innovación de las generaciones jóvenes.

Museos Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Amaia Zabarte senarrarekin eta abokatuarekin
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El marido de Amaya Zabarte lamenta que, tras el archivo del caso, les cuesta creer en la Justicia

La jueza decidió ayer sobreseer el caso de Amaya Zabarte, que ha sido recurrido hoy por la familia. Su pareja, Joseba Novoa, dice que están enfadados y dolidos. Lamenta que la jueza sólo haya tenido en cuenta la versión de los ertzainas, al margen de lo que han dicho los testigos y de las pruebas. Ha puesto su esperanza en que el caso llegue al tribunal provincial, cuando espera que llegue la verdadera justicia.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eder Pérez (BFF): "La violencia contra árbitros debe desaparecer en Bizkaia y estamos al 100 % a favor de las decisiones que adopte el Comité de Arbitraje"

El Presidente de la Federación Bizkaina de Fútbol ha señalado que la prioridad es "proteger a los árbitros". Además de este hecho concreto ocurrido en Basauri, ha advertido de que hay que mirar la situación de una manera más general y acabar con la violencia contra los árbitros. Para ello asegura que hay que trabajar desde la Federación, y desde toda la estructura del fútbol. 

Cargar más
Publicidad
X