Eureka! Zientzia Museoak ekainaren amaieran itxiko ditu ateak, 25 urteren ondoren

Kutxa Fundazioak ATENEA proiektua bultzatuko du, Tabakaleran, eta jakintza-eredu irekiagoa eta diziplinartekoa proposatuko duena.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eureka! Zientzia Museoak ekainaren amaieran itxiko ditu ateak, 25 urteko jardueraren ondoren, Kutxa Fundazioak iragarri duenez. Erabakia 2021ean hasitako eraldaketa estrategikoaren prozesuaren barruan kokatzen da, dibulgazio zientifikoa eredu berriagoetara egokitzeko helburuarekin.

Fundazioak azpimarratu du ez dela lekualdaketa bat, etapa baten amaiera eta egungo erakusketa formatuaren amaiera baizik. Bere ibilbidean zehar, museoa erreferente bat izan da Gipuzkoan, zientzia ikasle eta familia belaunaldiei hurbilduz, baina bere ereduak publiko ezberdinagoekin konektatzeko mugak dituela uste dute.

Dibulgazio zientifikoak hezkuntzarekin, teknologiarekin eta parte-hartze sozialarekin lotura handiagoa duten formatuetarantz eboluzionatzen duen testuinguru honetan, Kutxa Fundazioak proposamen malguago eta dinamikoagoen aldeko apustua egin nahi du.

Miramongo espazioaren etorkizunari dagokionez, erakundeak aurrerago emango du informazioa. Etapa berri honen ardatz nagusia ATENEA proiektua izango da, Tabakaleran presentzia izango duena eta jakintza-eredu irekiagoa eta diziplinartekoa proposatuko duena.

ATENEA zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematika bateratzen dituen ekosistema gisa planteatzen da, sormena eta pentsamendu kritikoa sustatuz. Helburua belaunaldien arteko ikaskuntza sustatzea da, profesionalen esperientzia eta belaunaldi gazteen berrikuntza uztartuz.

