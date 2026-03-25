Una persona detenida y tres menores investigados por acceder a cuentas de profesores en Navarra
Los tres investigados son menores de un centro de Tudela, mientras que el detenido, de 19 años, es de un centro escolar de Pamplona.
Agentes de la Policía Foral han investigado a tres menores en Tudela y han detenido a un joven en Pamplona tras presuntamente acceder de forma fraudulenta a las cuentas de docentes en dos centros educativos, cometiendo un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El primer caso salió a la luz tras la denuncia de un docente de un centro de Tudela, que comprobó rumores sobre exámenes de 1º y 2º de Bachiller sustraídos y vendidos por 20 euros. Al revisar los ordenadores del profesorado, detectó un dispositivo 'keylogger', según ha informado la Policía Foral."
Este tipo de dispositivos registran las pulsaciones del teclado, permitiendo obtener nombres de usuario y contraseñas de los docentes para acceder a plataformas como Educa, Google o Drive y descargar los exámenes que luego se vendían. Como resultado de la investigación, tres menores del centro han sido imputados por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
En Pamplona, se ha detenido a un joven de 19 años, quien presuntamente accedió de manera fraudulenta a la cuenta de Google Drive de uno de los docentes y descargó los exámenes. El acceso fraudulento llegó al equipo directivo, que avisó de inmediato a la Policía Foral. Aunque el autor reconoció los hechos, no llegó a usar la información descargada.
La Policía recuerda que acceder de forma indebida a cuentas o difundir sus datos es un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que se consuma con el simple acceso a la información.
Te puede interesar
La pobreza real en Euskadi sube del 4 % al 6, 1%, según la encuesta de desigualdad
Aunque mejora la capacidad de las familias para cubrir gastos diarios, aumenta la dificultad de ir de vacaciones y de tener un coche con menos de diez años.
Eder Pérez (BFF): "La violencia contra árbitros debe desaparecer en Bizkaia y estamos al 100 % a favor de las decisiones que adopte el Comité de Arbitraje"
El Presidente de la Federación Bizkaina de Fútbol ha señalado que la prioridad es "proteger a los árbitros". Además de este hecho concreto ocurrido en Basauri, ha advertido de que hay que mirar la situación de una manera más general y acabar con la violencia contra los árbitros. Para ello asegura que hay que trabajar desde la Federación, y desde toda la estructura del fútbol.
El Comité Disciplinario sanciona al Basauri BEA, su entrenador y cuatro jugadores por el acoso a una árbitro menor de edad
El club deberá jugar tres partidos a puerta cerrada, mientras que entrenador y jugadores han sido sancionados con entre cuatro y seis partidos. Además, deberán abonar multas económicas; en el caso del club deberá pagar 600 euros.
Condenan a Meta a pagar 375 millones de dólares por explotación infantil y violaciones de la seguridad de los usuarios
El fiscal general de Nuevo México acusó a la empresa de permitir que depredadores tuvieran acceso sin restricciones a usuarios menores de edad y los conectaran con víctimas.
El Basauri BEA pide disculpas por los incidentes y cuestiona parte de las versiones publicadas
La entidad asegura que los hechos no reflejan sus valores y defiende que es necesario esclarecer lo ocurrido con todas las versiones sobre la mesa: "no todo lo reflejado en el acta arbitral ni en la información publicada se ajusta fielmente a lo sucedido".
Finalizan las retenciones en la A-8 en Bilbao por el accidente entre dos vehículos
La colisión, en la que se han visto implicados dos vehículos, ha obligado a cortar un carril en sentido Irun.
Será noticia: Korrika en directo, crisis energética y reunión Pradales-Sánchez
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los árbitros de Bizkaia se plantan tras agresiones en Basauri, Portugalete y Karabigane
El Comité de Árbitros ha decidido no designar colegiados en los campos de los tres clubes implicados hasta que se observe un cambio de actitud, tras varios casos de insultos, amenazas y agresiones a árbitros, algunos menores de edad.
Llevan a juicio a las familias que obligaron a una menor de 14 años de Corella a contraer matrimonio a cambio de dinero
El juez que ha investigado el caso considera los hechos como un delito de trata de seres humanos. Según el auto, la joven fue obligada a casarse a cambio de "5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida", así como a practicar la mendicidad en varios municipios catalanes.