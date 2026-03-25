FRAUDE ESCOLAR
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Una persona detenida y tres menores investigados por acceder a cuentas de profesores en Navarra

Los tres investigados son menores de un centro de Tudela, mientras que el detenido, de 19 años, es de un centro escolar de Pamplona. 

Un alumno Foto pixabay
Foto: Pixabay
Euskaraz irakurri: Pertsona bat atxilotu dute eta hiru adingabe ikertu dituzte Nafarroan, irakasleen kontuetara sartzeagatik
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EITB

Última actualización

Agentes de la Policía Foral han investigado a tres menores en Tudela y han detenido a un joven en Pamplona tras presuntamente acceder de forma fraudulenta a las cuentas de docentes en dos centros educativos, cometiendo un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El primer caso salió a la luz tras la denuncia de un docente de un centro de Tudela, que comprobó rumores sobre exámenes de 1º y 2º de Bachiller sustraídos y vendidos por 20 euros. Al revisar los ordenadores del profesorado, detectó un dispositivo 'keylogger', según ha informado la Policía Foral."

Este tipo de dispositivos registran las pulsaciones del teclado, permitiendo obtener nombres de usuario y contraseñas de los docentes para acceder a plataformas como Educa, Google o Drive y descargar los exámenes que luego se vendían. Como resultado de la investigación, tres menores del centro han sido imputados por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En Pamplona,  se ha detenido a un joven de 19 años, quien presuntamente accedió de manera fraudulenta a la cuenta de Google Drive de uno de los docentes y descargó los exámenes. El acceso fraudulento llegó al equipo directivo, que avisó de inmediato a la Policía Foral. Aunque el autor reconoció los hechos, no llegó a usar la información descargada.

La Policía recuerda que acceder de forma indebida a cuentas o difundir sus datos es un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que se consuma con el simple acceso a la información.

Navarra Tudela Pamplona Sociedad

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