Gizon bat atxilotu dute eta hiru adingabe ikerketapean dituzte, irakasleen kontuetara iruzur eginez sartzeagatik
Ikerketapean dauden adinez txikikoak Tuterako ikastetxe bateko ikasleak dira, eta atxilotua, berriz, Iruñean atxilotu dute.
Foruzaingoak hiru adingabe ikertu ditu Tuteran, eta gazte bat atxilotu du Iruñean, bi ikastetxetan irakasleen kontuetan iruzur eginez sartu omen direlako.
Tuterako ikastetxe bateko irakasle batek salatu zuen, zurrumurruak entzun ondotik, 20 euroren truke Batxilergoko azterketak saltzen ari zirela. Irakasleen ordenagailuak aztertu zituzten, eta keylogger gailu bat atzeman zuten agenteek, Foruzaingoak jakinarazi duenez.
Gailu horiek teklatuaren pultsazioak erregistratzen dituzte, eta aukera ematen dute irakasleen erabiltzailearen izenak eta pasahitzak lortzeko, Educa, Google eta Drive plataformetara sartzeko eta azterketak deskargatzeko. Ikerketaren ondorioz, zentroko hiru adingabe inputatu dituzte, sekretuak ezagutzera emateagatik.
Iruñean, berriz, 19 urteko gazte bat atxilotu dute; irakasle baten Google Drive kontuan sartu omen zen, iruzur eginez, eta azterketak deskargatu omen zituen. Zuzendaritza-taldeak horren berri jakin zuen, eta berehala eman zioten abisua Foruzaingoari. Akusatuak gertaerak onartu bazituen ere, ez zuen deskargatutako informazioa erabili.
Poliziak gogorarazi du inoren datuak bidegabe eskuratzea edo zabaltzea sekretuak ezagutaraztearen delituaren barruan sartzen dela, eta gisa horretako informazioa iruzur eginez eskuratzea delitua dela.
Benetako pobrezia % 4tik % 6,1era igo da Euskadin, gizarte-desberdintasunei buruzko inkestaren arabera
Familiek eguneroko gastuak ordaintzeko duten gaitasuna hobetu bada ere, oporretan joateko eta hamar urte baino gutxiagoko autoa izateko zailtasunak areagotu dira.
Eder Perez (BFF): "Epaileen aurkako indarkeria desagertu egin behar da, eta epaileen batzordeak hartzen dituen erabakien alde gaude, % 100ean"
Bizkaiko Futbol Federazioaren presidenteak argi adierazi du "epaileak babestea" dela lehentasuna. Basaurin izandako gertaera jakin horrez gain, egoerari modu orokorrean begiratu eta epaileen kontrako indarkeriarekin amaitu beharra dagoela esan du. Haren hitzetan, Federazioak eta futbolaren egitura osoak lan egin beharko dute horretarako.
Metak 375 milioi dolarreko isuna ordaindu beharko du, haurren esplotazioagatik eta erabiltzaileen segurtasuna urratzeagatik
Mexiko Berriko fiskalaren arabera, enpresak adingabeengana heltzeko ia mugarik gabeko sarbidea ematen zien “harrapari sexualei”, eta horri esker biktimekin harremanetan jartzen ziren.
Zigorrak ezarri dizkiete Basauri BEA taldeari, entrenatzaileari eta lau jokalariri, epaile neska bati eraso egiteagatik
Klubak hiru partida ateak itxita jokatu beharko ditu; entrenatzaileari eta jokalariei, berriz, lau eta sei partida arteko zigorrak ezarri dizkiete. Gainera, isun ekonomikoak ordaindu beharko dituzte; klubaren kasuan, 600 eurokoa.
Basauri BEAk barkamena eskatu du, baina argitaratutako bertsioen zati bat zalantzan jarri du
BEAk esan du gertatutakoak ez dituela taldearen balioak islatzen, eta defendatzen du beharrezkoa dela gertatutakoa argitzea, bertsio guztiak mahai gainean jarrita: "Arbitraje-aktan eta argitaratutako informazioan jasotakoa ez datoz guztiz bat gertatutakoarekin".
Dagoeneko auto-ilararik ez A-8an, Bilbon, bi ibilgailuren arteko istripuaren ondoren
Bi ibilgailuk elkarren kontra talka egin dute, eta, hori dela eta, erreietako bat itxi behar izan dute Donostiarako noranzkoan.
Albiste izango dira: Korrika zuzenean, krisi energetikoa eta Pradales-Sanchez bilera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bizkaiko futbol epaileek planto egin dute, erasoen ostean: ez dira Basaurin, Portugaleten eta Karabiganen ariko
Arbitroen Batzordeak erabaki du ez duela hiru klub horien zelaietara epailerik bidaliko, zenbait epaileren aurkako (batzuk, adingabeak) irainen, mehatxuen eta erasoen ostean jarrera aldatu dutela ikusi arte.
Corellako 14 urteko neska bat saldu eta ezkontzera behartu zuten senar-emazteak epaituko dituzte
Kasua ikertu duen epailearen ustez, gertakariak pertsonen trafikoaren delitu izan daitezke. Autoaren arabera, 14 urteko neska ezkontzera behartu zuten "5.000 euro, bost whisky botila eta janariaren truke" eta, ondoren, Kataluniako hainbat udalerritan eskean aritzera behartu zuten.