El Parlamento Vasco aprueba tramitar la Ley para reforzar la protección de menores en los campamentos
El Parlamento Vasco ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Juventud propuesta por el PNV y el PSE-EE con el fin de reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre.
Tras la polémica por los campamentos de Bernedo (Álava), PNV y PSE-EE registraron en el Parlamento Vasco una iniciativa para reformar la ley de Juventud de Euskadi con el objetivo de establecer más controles sobre la organización de campamentos de tiempo libre para menores y jóvenes y fijar unas sanciones más estrictas.
La reforma aprobada este jueves establece que la entidad responsable deberá realizar previamente a su inicio una declaración responsable ante la diputación foral correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad o ante el departamento competente en materia de juventud del Gobierno Vasco, en el supuesto de que se realice en más de un territorio histórico.
Además, en el supuesto de acampar al aire libre, se deberá contar con el informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa sobre las condiciones del lugar y con la autorización de la persona o entidad propietaria del terreno.
Por otra parte, en las actividades de tiempo libre, se tendrá que aportar el certificado negativo de delitos sexuales del personal que tenga contacto con personas menores de edad, que deberá renovarse anualmente.
Infracciones
El Parlamento propone tipificar como infracciones graves en actividades de tiempo libre infantil y juvenil la participación de menores sin autorización de sus tutores, el incumplimiento de requisitos administrativos, la falta de personal titulado o sin certificado negativo en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y cualquier acción que fomente violencia, racismo, xenofobia o violencia machista.
El parlamentario del PNV Ander Añibarro ha explicado que, "cuando la experiencia revela aspectos que deben ajustarse", es necesario actuar desde el ámbito institucional. Asimismo, ha reprochado a EH Bildu su rechazo a tramitar esta reforma.
La parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha recordado que, aunque la Ley de Juventud fue aprobada "apenas cuatro años", requiere de una "modificación urgente para reforzar la protección de niños, niñas y jóvenes", especialmente tras los "incidentes ocurridos" en los campamentos de Bernedo.
Nerea Kortajarena (EH Bildu) ha respondido a las críticas del PNV recordando que la Ley de Juventud se aprobó en 2022 y que en estos cuatro años el Gobierno Vasco "no haber hecho los deberes".
Por parte de Sumar, Jon Hernández ha coincidido en la necesidad de reforzar la protección de los menores, pero ha considerado que esta reforma se debería haber tramitado por el procedimiento ordinario para que los grupos pudieran aportar "propuestas de cambio" y "mejoras".
La portavoz parlamentaria del PP Laura Garrido, por su parte ha acusado a PNV y PSE de presentar esta iniciativa para someter a las instituciones a "un lavado de cara", y Amaia Martínez, la representante de Vox, ha afirmado que esta reforma no es más que "un brindis al sol" que "no va a resolver nada".
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