Legebiltzarrak onartu egin du adin txikikoen udalekuetan babesa indartzeko Legea izapidetzea

EH Bilduk eta Sumarrek, aintzat hartzea babestu arren, prozedura kritikatu dute, eta PPk eta Voxek erreforma "zuritzea" dela esan dute.

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
EFEren artxiboko argazkia
Legebiltzarrak onartu egin du EAJk eta PSE-EEk proposatutako Gazteriaren Legearen erreforma aintzat hartzea, aisialdi eta denbora libreko jardueretan adingabeen babesa indartzeko. PP eta Vox  izan dira aurkako boza eman duten bakarrak.

Bernedoko udalekuen harira polemika izan ostean, eta adin txikikoen udalekuak zorrotzago kontrolatzeko asmoz, Gazteria Legearen erreforma erregistratu zuten EAJk eta PSE-EEk Eusko Legebiltzarrean. 

Ostegun honetan onartutakoaren arabera, aurrerantzean udalekuen antolatzaileek erantzukizun adierazpena aurkeztu beharko dute jarduera egingo den lurralde historikoari dagokion foru aldundiaren aurrean. 

Gainera, aire librean kanpatuz gero, bertako udalaren edo administrazio-batzarraren aldeko txostena eduki beharko dute, baita lur-jabearen baimena ere. Horrez gain, aisialdiko jardueretan, adingabeekin harremana duten langileek ziurtagiri bat izan beharko dute sexu-deliturik egin ez duela egiaztetazen duena, eta urtero berritu beharko da.

Arau-hausteak

Lege-proposamenak jasotzen duenez, haurren eta gazteen aisialdiko jardueretan arau-hauste larritzat joko da adingabeek tutoreen baimenik gabe udalekuan parte hartzea, edota Sexu Delitugileen eta Gizakien Salerosketaren Erregistro Nagusian ziurtagiri negatiborik ez duen langilerik kanpalekuan izatea. Indarkeria, arrazakeria, xenofobia edo indarkeria matxista sustatzen duen edozein ekintza ere arau-hauste larritzat joko da. 

Ander Añibarro EAJko legebiltzarkideak azaldu duenez, "esperientziak erakusten duenean aldatu beharreko alderdiak daudela", beharrezkoa da erakundeetan jardutea. Halaber, EH Bilduri aurpegiratu dio erreforma hau tramitatzeari uko egitea.

Itxaso Asensio PSE-EEko legebiltzarkideak gogoratu du Gazteriaren Legea "lau urte eskas" onartu bazen ere, "premiazko aldaketa" egin behar zela, Bernedon gertatutakoari erreferentzia eginez.

Nerea Kortajarenak (EH Bildu) EAJren kritikei erantzun die, adierazi Gazteriaren Legea 2022an onartu zela eta lau urte hauetan Eusko Jaurlaritzak "ez dituela etxeko lanak egin esanez".

Sumarreko Jon Hernandezek bat egin du adingabeen babesa indartzeko beharrarekin, baina erreforma hori ohiko prozeduraren bidez izapidetu behar zela iritzi dio, taldeek "proposamenak" eta "hobekuntzak" egin ahal izateko.

Laura Garrido PPren Legebiltzarreko bozeramaileak EAJri eta PSEri leporatu die ekimena aurkeztea erakundeak "zuritzeko", eta Amaia Martinez Voxeko ordezkariak esan du erreforma horrek “ez duela ezer konponduko”. 

