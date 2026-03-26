Hondarribia aprueba su II Plan de Igualdad, que plantea medidas para avanzar en la "resolución del conflicto" del Alarde
El Ayuntamiento de Hondarribia ha aprobado este jueves su II Plan de Igualdad con los votos del equipo de gobierno, conformado por Abotsaniz y EH Bildu. El nuevo documento incluye, entre otras medidas, propuestas para avanzar en la "resolución del conflicto" del Alarde de la localidad guipuzcoana. PNV y PSE se han posicionado en contra por su desacuerdo con el modo en el que se ha elaborado y por la "exclusión" de una asociación de mujeres, partidaria del Alarde tradicional.
El Plan, que ha salido adelante en un pleno municipal con numeroso público presente, plantea, por un lado, avanzar en la "resolución del conflicto" en torno al Alarde, "entendiéndolo como una cuestión vinculada a la igualdad" y, por otro, analizar fórmulas para "reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario".
El proceso de elaboración del II Plan de Igualdad comenzó en mayo de 2024 con la fase de diagnóstico. Durante varios meses se ha escuchado a los servicios municipales, al personal y a los agentes locales. El alcalde, Igor Enparan, destacaba en la presentación de este diagnóstico "ha permitido identificar desigualdades concretas existentes en distintos ámbitos de la vida municipal".
El plan recoge un total de 124 acciones, estructuradas en cuatro ejes estratégicos:
- Buen Gobierno: Busca integrar la perspectiva de género como "principio transversal" en toda la actividad municipal.
- Empoderamiento: Pretende fomentar la autonomía económica, la participación social y política y el ejercicio efectivo de los derechos.
- Organización social y cuidados: Pretende avanzar hacia un modelo más justo y sostenible basado en la corresponsabilidad.
- Vidas libres de violencia machista: Apuesta por reforzar la prevención, sensibilización, formación y coordinación interinstitucional.
Alarde
En cuanto al Alarde, tal y como explicaba la teniente de alcalde Estitxu Urtizberea, "el diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto que el conflicto en torno al mismo en los últimos años ha tenido un impacto directo en el desarrollo de las políticas de igualdad en el municipio, ya que ha concentrado gran parte del debate y ha dificultado el trabajo en otros ámbitos".
En este contexto, el plan ha decidido dar un tratamiento específico a esta cuestión y en el borrador inicial se incluyeron dos líneas de actuación principales: por un lado, avanzar en la "resolución del conflicto", entendiéndolo como una cuestión vinculada a la igualdad; y, por otro, "analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario".
El alcalde de la localidad ha remarcado que en el proceso "no ha habido exclusión, veto ni discriminación política". Sin embargo, la portavoz del PNV, María Serrano, ha puntualizado que el "problema" de su formación con el Plan no está "en el contenido" sino en el proceso para su elaboración porque "no se han querido integrar todas las sensibilidades", y ha denunciado que se ha "excluido" a una asociación de mujeres del municipio "con más de 500 socias".
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