Hondarribiak II. Berdintasun Plana onartu du, Alardearen “gatazkaren konponbidean” aurrera egiteko neurriak jasota

Abotsanitzek eta EH Bilduk osatutako gobernu-taldeak babesa eman dio planari; EAJk eta PSEk, berriz, kontra bozkatu dute, emakumeen elkarte bat “baztertu” dela iritzita.

Hondarribiko Alardearen artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Hondarribiko Udalak II. Berdintasun Plana onartu du ostegun honetan, Abotsanitzek eta EH Bilduk osatutako gobernu-taldearen botoei esker. Dokumentu berriak, besteak beste, udalerriko Alardearen “gatazkaren konponbidean” aurrera egiteko proposamenak jasotzen ditu. EAJk eta PSEk aurkako botoa eman dute, plana egiteko moduarekin ados ez daudelako eta alarde tradizionalaren aldeko emakumeen elkarte bat “baztertu” dela salatuta.

Dokumentuak, alde batetik, Alardearen inguruko “gatazkaren konponbidean” aurrera egitea proposatzen du, “berdintasunari lotutako gai gisa ulertuta”; eta, bestetik, “berdintasunezko alarde baten alde emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria aitortzeko” formulak aztertzea planteatzen du.

II. Berdintasun Plana egiteko prozesua 2024ko maiatzean abiatu zuten, diagnostiko-fasearekin. Hainbat hilabetez, udal-zerbitzuak, -langileak eta tokiko eragileak entzun dituzte. Igor Enparan alkateak diagnostikoaren aurkezpenean azpimarratu zuenez, horrek aukera eman du “udalerriko bizitzako hainbat arlotan dauden desberdintasun zehatzak identifikatzeko”.

Planak guztira 124 ekintza jasotzen ditu, lau ardatz estrategikotan egituratuta:

  1. Gobernu ona: udal jarduera osoan genero ikuspegia “zeharkako printzipio” gisa txertatzea du helburu.
  2. Ahalduntzea: autonomia ekonomikoa, gizarte- eta politika-eremuetako parte-hartzea eta eskubideen erabilera eraginkorra sustatzea.
  3. Antolaketa soziala eta zaintzak: erantzunkidetasunean oinarritutako eredu bidezkoago eta iraunkorrago baterantz aurrera egitea.
  4. Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak: prebentzioa, sentsibilizazioa, prestakuntza eta erakundeen arteko koordinazioa indartzea.

Alardea, planaren erdigunean

Alardeari dagokionez, Estitxu Urtizberea alkateordeak azaldu duenez, “egindako diagnostikoak agerian utzi du azken urteotan alardearen inguruko gatazkak eragin zuzena izan duela udalerriko berdintasun-politiken garapenean; izan ere, eztabaidaren zati handi bat bereganatu du eta beste esparru batzuetako lana zaildu du”.

Testuinguru horretan, planak gai horri berariazko tratamendua ematea erabaki du. Hasierako zirriborroan bi jarduera-ildo nagusi jaso zituzten: batetik, “gatazkaren konponbidean” aurrera egitea, berdintasunari lotutako gai gisa ulertuta; eta, bestetik, “emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria, berdintasunezko alarde baten alde, aitortzeko formulak aztertzea”.

Alkateak azpimarratu duenez, prozesuan “ez da bazterketarik, betorik ez diskriminazio politikorik egon”. Hala ere, Maria Serrano EAJko bozeramaileak zehaztu du bere alderdiak planarekin duen “arazoa” ez dagoela “edukian”, baizik eta plana egiteko prozesuan, “ez direlako sentsibilitate guztiak integratu nahi izan”. Era berean, salatu du udalerriko emakumeen elkarte bat “baztertu” dutela, “500 bazkide baino gehiago dituena”.

Hondarribia Hondarribiko alardea 2024 Gipuzkoa Gizartea

