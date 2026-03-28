Fallece una persona en un accidente entre dos vehículos en Arrasate

Una hombre ha muerto esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en Arrasate. Según ha podido saber orain.eus, dos vehículos han colisionado en la GI-627, a la altura de Arrasate y en dirección Aretxabaleta, y como consecuencia del choque una persona ha fallecido y otra ha resultado herida.

La carretera ha permanecido cortada, pero ya está abierta al tráfico.

La mujer herida ha sido trasladada al hospital.