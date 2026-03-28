Accidente de tráfico
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Fallece una persona en un accidente entre dos vehículos en Arrasate

El choque ha ocurrido en la GI-627, en dirección Aretxabaleta. La carretera ha permanecido cortada, pero se encuentra ya abierta al tráfico.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Arrasaten, bi ibilgailuren arteko istripu batean
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EITB

Última actualización

Una hombre ha muerto esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en Arrasate. Según ha podido saber orain.eus, dos vehículos han colisionado en la GI-627, a la altura de Arrasate y en dirección Aretxabaleta, y como consecuencia del choque una persona ha fallecido y otra ha resultado herida.

La carretera ha permanecido cortada, pero ya está abierta al tráfico.

La mujer herida ha sido trasladada al hospital.

Accidentes de Tráfico Mondragon Gipuzkoa Aretxabaleta Sociedad

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