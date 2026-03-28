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Lekittoko Deabruak incendia la Korrika en Debagoiena

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Deabruek sutan jarri dute Korrika Debagoienan barrena
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EITB

Última actualización

El grupo de teatro callejero Lekittoko Deabruak ha tomado el relevo de Oñati a Bergara, y han puesto el recorrido patas arriba.

Korrika 2026 Lekeitio Sociedad

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