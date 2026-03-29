KORRIKA
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Este es el mensaje de Korrika de este año, escrito por siete jóvenes, uno en nombre de cada territorio

BILBAO, 29/03/2026.- La Korrika 2026, marcada por la polémica tras la exhibición de imágenes de presos de ETA o el "veto" de la organizadora AEK al sindicato CCOO, he terminado este domingo frente el Ayuntamiento de Bilbao. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauxe da aurtengo Korrikaren mezua, zazpi gaztek idatzia, lurralde bakoitzaren izenean bana
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EITB

Última actualización

El mensaje de Korrika ha sido escrito por el gasteiztarra Oier Iñurrieta, la guipuzcoana Oihana Arana, la vizcaína Elene Mengyu, el navarro Beñat Jusue, el hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente, el bajonavarro Xalbat Alzugarai y la zuberotarra Leire Casamajou.

Korrika 2026 Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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