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Melgosa: "Hay que trabajar en la prevención y en la educación para evitar la violencia en el deporte"

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Euskaraz irakurri: Melgosa: "Prebentzioan eta hezkuntzan lan egin behar da kirolean indarkeria saihesteko"
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La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido "dejar las frustraciones en casa" antes de acudir a los partidos y ha puesto el foco en los adultos, "porque los niños y niñas aprenden lo que ven".

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Hace  min.

Korrika reivindica el euskera como comunidad y llama a avanzar en su mensaje final

Por primera vez, el mensaje de Korrika ha sido colectivo, escrito por siete jóvenes, uno por cada territorio de Euskal Herria. En referencia al lema de este año ("Euskara gara"), Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire han subrayado que la lengua vasca significa comunidad. Además, han lanzado un llamamiento a seguir avanzando: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han preguntado. 

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