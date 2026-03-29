Melgosa: "Hay que trabajar en la prevención y en la educación para evitar la violencia en el deporte"

Por primera vez, el mensaje de Korrika ha sido colectivo, escrito por siete jóvenes, uno por cada territorio de Euskal Herria. En referencia al lema de este año ("Euskara gara"), Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire han subrayado que la lengua vasca significa comunidad. Además, han lanzado un llamamiento a seguir avanzando: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han preguntado.