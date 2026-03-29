Melgosa: "Hay que trabajar en la prevención y en la educación para evitar la violencia en el deporte"
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido "dejar las frustraciones en casa" antes de acudir a los partidos y ha puesto el foco en los adultos, "porque los niños y niñas aprenden lo que ven".
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Korrika reivindica el euskera como comunidad y llama a avanzar en su mensaje final
Por primera vez, el mensaje de Korrika ha sido colectivo, escrito por siete jóvenes, uno por cada territorio de Euskal Herria. En referencia al lema de este año ("Euskara gara"), Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire han subrayado que la lengua vasca significa comunidad. Además, han lanzado un llamamiento a seguir avanzando: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han preguntado.
Este es el mensaje de Korrika de este año, escrito por siete jóvenes, uno en nombre de cada territorio
El mensaje de Korrika ha sido escrito por el gasteiztarra Oier Iñurrieta Garmendia, la guipuzcoana Oihana Arana Cardenal, la vizcaína Elene Mengyu Larrinaga Bilbao, el navarro Beñat Jusue, el hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente Pla, el bajonavarro Xalbat Alzugarai Etxeberri y la zuberotarra Leire Casamajou Elkegarai.
¿Quiénes son las siete personas que han escrito el mensaje de Korrika?
Cada herrialde ha tenido representación, entre ellas una barakaldesa nacida en China o uno delos fundadores de Union Tutera.
El lehendakari también coge el testigo
El lehendakari, Imanol Pradales, también ha cogido el testigo de Korrika en Bilbao, en el kilómetro 3.371, junto a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.
Final de Korrika
En directo el final de Korrika.
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Tras 2750 kilómetros y 3436 testigos, Korrika tomará la capital vizcaína, donde por fin conoceremos quién ha escrito el mensaje que ha estado oculto estos 10 días. Desvelado el misterio, AEK ha preparado una amplia programación para el fin de fiesta.
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