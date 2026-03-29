Un detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas

Un hombre de 29 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de un delito de tráfico ilegal de personas tras ser sorprendido transportando en un fugoneta a ocho varones que carencían de documentación.



Pasadas las 03:30 horas de esta madrugada una patrulla de la Unidad de Tráfico de Álava de la Ertzaintza ha observado la presencia de dos vehículos parados en el arcén de la autovía A-1, a su paso por la capital alavesa en el kilómetro 355 sentido hacia Burgos.



Uno de los vehículos, un turismo, al ver el recurso policial, ha abandonado el lugar. Los agentes han procedido a la identificación del conductor del otro vehículo, una furgoneta al parecer averiada, en la que en un principio parecía que viajaba solo.



Sin embargo, los ertzainas han visto en la oscuridad la presencia de una persona escondida fuera de la carretera y al ir a socorrerla se han encontrado con otras siete más escondidas, todos varones.



Las primeras investigaciones apuntan a que los ocupantes de la furgoneta han pagado una cantidad de dinero para viajar desde Francia hacia diferentes destinos.



Una vez realizadas ciertas comprobaciones, los agentes han detenido del conductor de la furgoneta por un presunto delito de tráfico ilegal de personas.



La Ertzaintza prosigue con la investigación sobre el segundo vehículo que se encontraba junto a la furgoneta, en el cual viajaban otras personas, por si pudieran tener relación con los hechos.