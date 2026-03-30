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Exigen a EITB que rectifique su decisión de cerrar ETB3: "El daño al euskera puede ser irreversible" 

"Consciente del debate" que ha generado en la sociedad vasca el cierre de ETB3, la dirección de EITB ha anunciado que se reunirá próximamente con agentes que han mostrado su rechazo a esta medida para "explicar su estrategia de servicio público" y "con un espíritu abierto".

Euskalgintzako eta sindikatuetako ordezkariek, goizean, Donostian egin duten agerraldia.
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EITB

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Agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera, junto con representantes de los sindicatos vascos, han exigido a la dirección de EITB que dé marcha atrás y rectifique su decisión de cerrar ETB3, el único canal infantil íntegramente en euskera de la radiotelevisión pública vasca.

Dentro de su estrategia de digitalización, EITB ha decidido clausurar ETB3 y sustituirlo por ETB1 ON. A partir de ahora, los contenidos infantiles en euskera pasarán a ofrecerse a través de la plataforma Makusi, y también se han abierto nuevas ventanas de programación infantil en ETB1. En respuesta a esa medida, el colectivo Pantailak Euskaraz arrancó una recogida de firmas bajo el lema 'ETB3 ez itxi!' y en apenas diez días han superado las 25 000 adhesiones. "Esto demuestra no solo que la sociedad no ha entendido la medida, sino también que ha generado una profunda preocupación y malestar en la sociedad vasca", señalan los agentes implicados.

En una comparecencia en la sede de Teila Fabrika, en San Sebastián,  Xumar Altzugarai y Markel Adin, representantes de los colectivos Pantailak Euskaraz y Aldatu Gidoia, respectivamente, han explicado que aunque la plataforma Makusi está disponible en dispositivos inteligentes, a día de hoy,  "casi el 40 % de los hogares" de la Comunidad Autónoma Vasca no dispone de un Smart tv.

Recuerdan que en las décadas de los 80 y 90 los dibujos animados en euskera —que se ofrecían en el canal ETB1— fueron una pieza clave "para euskaldunizar a toda una generación". Por ello, opinan que el cierre de ETB3 "afecta directamente a los derechos lingüísticos" de la población infantil y "ralentiza" el proceso de normalización del euskera de los últimos años.

Por último, también han criticado que la dirección de EITB haya tomado la decisión "sin compartirla ni contrastarla" con expertos y expertas en la materia. .

Se han sumado a la demanda las asociaciones Euskalgintzaren Kontseilua, Pantailak Euskaraz, Aldatu Gidoia, Euskal Herriko Ikastolak, Sortzen Elkartea, Taupa mugimendua, Hezten, Gazte Euskaltzaleen Sarea y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas.

Respuesta de EITB

Por su parte, EITB defiende que en los dos últimos años ha fortalecido su oferta infantil en euskera con la creación de la plataforma Makusi y la apertura de nuevas ventanas de programación infantil en ETB1, entre otros.  

En ente público subraya que ETB 1 ON y ETB 2 ON responden "a la necesidad de que sus canales estén disponibles en Internet y en todas las plataformas, lo que permite ampliar la oferta y diversificar los contenidos". "Además, es una oportunidad para poder extender contenidos y poder dar más oferta diferencia en ETB1 y ETB1 ON, como ha sido este fin de semana", añade EITB. 

No obstante, "consciente del debate" que ha generado en la sociedad vasca el cierre de ETB3, la dirección de EITB ha anunciado que se reunirá próximamente con agentes que han mostrado su rechazo a esta medida para "explicar su estrategia de servicio público" y "con un espíritu abierto para buscar mejoras que puedan reforzar el servicio infantil a través de la televisión abierta en TDT". "EITB tiene como prioridad el consumo de contenidos en euskera, y en esa línea va su estrategia de digitalización".

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