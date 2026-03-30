ETB3 ixteko erabakian atzera egiteko eskatu diote hainbat eragilek EITBri: "Kalte atzeraezina sor diezaioke euskarari"

Erabakiak gizartean "eztabaida" sortu duela "jakitun", EITBren zuzendaritzak iragarri du neurri horren aurka agertu diren eragileekin bilduko dela datozen egunotan, "jarrera irekiarekin", zerbitzu publikoan oinarritutako "estrategia azaltzeko".
Pantailak Euskaraz
Euskalgintzako eta sindikatuetako ordezkariek, goizean, Donostian egin duten agerraldia.
EITB

"EITBri haurrentzako ETB3 katea ixteko bere erabakian atzera egin dezala, eta bere sorrera legean dagoen euskararen normalizaziorako helburuari lotu dadila eskatu nahi diogu, Euskal Herriko etxe guztietara haurrentzako euskarazko edukiak modu unibertsalean eta ordu oro iritsiko direla bermatuz".  Euskalgintzako eta euskal sindikatuetako ordezkariek EITBri egin dioten eskaera da, uste baitute  haurrentzako euskarazko kate bakarraren  desagerpenak "kalte atzeraezina sor diezaiokeela euskararen normalizazioari". 

Joan den martxoaren 18an utzi zion emititzeari ETB3 haurrentzako euskarazko kateak, eta haren lekuan, ETB1 ON katea jarri du martxan EITBk, eta haurrentzako euskarazko edukiak Makusi plataforman eskainiko ditu aurrerantzean, baita ETB1eko programazioan irekitako leiho berrien bitartez ere. Horren aurrean, Pantailak Euskaraz taldeak 'ETB3 ez itxi!' goiburupean sinadura bilketa abiatu zuen, eta 25.000 atxikimendu batu dituzte 10 eguneko epean. "Horrek agerian uzten du gizarteak ez duela erabaki hau ulertu, eta are gehiago, EITBren erabakiak euskal jendartean kezka eta ezinegon handia eragin dituela".

Donostiako Teila Fabrikan egin dute agerraldia goizean, eta Xumar Altzugaraik eta Markel Adinek, Pantailak Euskaraz eta Aldatu Gidoia taldeetako ordezkariek, hurrenez hurren, hartu dute hitza, eragile guztien izenean. Azaldu dute Makusi doako plataforma gailu adimenduetan ikusgarri badago ere, Euskal Autonomia Erkidegoko "etxeen ia % 40k" ez duela telebista adimendurik, eta horrez gain, telebista adimendu batzuekin ez dela bateragarria Makusi. 

Halaber, gogoratu dute 80. eta 90. hamarkadetan euskarazko marrazki bizidunak —ETB1 katean eskaintzen zirenak— "funtsezkoak" izan zirela  "belaunaldi oso bat euskalduntzeko". Erabaki honek baina, erantsi dute, "haurren hizkuntza eskubideetan zuzeneko eragina du, euskarazko kate unibertsal bat desagertzean euskarazko edukiak jasotzeko eskubidea mugatu baitzaie" eta "euskararen normalizazioan azken urteotan egondako geldotze edo atzerapenak, euskararen leiho guztiak zabalik mantentzea eskatzen duelako".  EITBren zuzendaritzak erabakia euskalgintzako, hezkuntzako zein soziolinguistikako aditu direnekin "partekatu eta kontrastatu gabe" hartu izana ere gaitzetsi dute. 

Euskalgintzaren Kontseiluak, Pantailak Euskaraz eta Aldatu Gidoia taldeek, Euskal Herriko Ikastolek, Sortzen elkarteak, Taupa mugimenduak, Hezten taldeak, Gazte Euskaltzaleen Sareak eta ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuek egin dute bat eskariarekin. 

EITBren erantzuna

ETB3ren emisioaren eteteak gizartean "eztabaida" sortu duela "jakitun", EITBren zuzendaritzak iragarri du neurri horren aurka agertu diren eragileekin bilduko dela datozen egunotan,  "jarrera irekiarekin",  zerbitzu publikoan oinarritutako "estrategia azaltzeko" eta lurreko telebistan haurrei zuzendutako eskaintza "sustatu ditzaketen hobekuntzak" bilatzeko. "EITBren lehentasuna euskarazko edukiak kontsumitzea da, eta horixe da digitalizazio estrategiaren ildo nagusia", esan du erakunde publikoak. 

Azpimarratu du azken bi urteotan "indartu" egin dela haurrentzako euskarazko edukien eskaintza Makusi plataformarekin, eta telebista kateetan (ETB1, ETB2, ETB1 ON eta ETB2 ON) "tarte gehiago" zabalduta. 

ETB1 On eta ETB2 On bi helbururekin sortu direla ere nabarmendu du komunikabideak: "batetik, EITBren kanal guztiak Interneten egon ahal izatea, eta, bestetik, plataformak eskuragarri egotea. Gainera, ekimena aukera paregabea da edukiak luzatzeko aukera izateko, eta ETB1 eta ETB1 On kanaletan eskaintza dibertsifikatu ahal izateko, aurreko asteburuan gertatu den bezala".

Eguneko Titularrak Euskara Sindikatuak Gizartea

