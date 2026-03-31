El obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, ha calificado de "claramente injusto" que el Gobierno de España "siga poniendo el foco solo en la Iglesia" a la hora de abordar la reparación de las víctimas de abusos sexuales, y ha mostrado su confianza en que el acuerdo alcanzado en torno a este asunto entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ejecutivo español sirva para que "otros también cumplan con la tarea" de hacer frente a este problema.