Abusos en la iglesia
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El obispo de Vitoria-Gasteiz acusa al Gobierno español de poner el foco de los abusos sexuales a menores "solo en la Iglesia"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Adingabeei egindako sexu-abusuen kontuan fokua "Elizan bakarrik" jartzea leporatu dio Gasteizko gotzainak Espainiako gobernuari
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EITB

Última actualización

El obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, ha calificado de "claramente injusto" que el Gobierno de España "siga poniendo el foco solo en la Iglesia" a la hora de abordar la reparación de las víctimas de abusos sexuales, y ha mostrado su confianza en que el acuerdo alcanzado en torno a este asunto entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ejecutivo español sirva para que "otros también cumplan con la tarea" de hacer frente a este problema.

Iglesia Católica Abusos sexuales Gobierno de España Sociedad

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