En el plazo de veinte años la población total aumentará en unos 77 000 habitantes en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) contará a 1 de enero de 2045 con 2 295 100 habitantes, de las cuales 1 179 796 serán mujeres (51,4 %) y 1 115 304 serán hombres (48,6 %), con un crecimiento en términos absolutos de unas 77 000 personas desde 2025 (un 3,5 % más) y un 78 % del incremento total se producirá en la primera década, es decir, de 2025 a 2035, según las proyecciones demográficas realizadas por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Por Territorios Históricos, el mayor crecimiento relativo hasta principios de 2045 se producirá en Álava, con 22 400 habitantes más que los actuales (un 6,6% de incremento); Bizkaia aumentará en 27 800 habitantes (un 2,4% más) y Gipuzkoa en 26 600 (+3,7 %).

Como consecuencia de la evolución de las inmigraciones y emigraciones, se prevé un incremento anual de 12 700 habitantes en el conjunto del periodo 2025-2044; según las proyecciones del Eustat, la CAV recibirá 53 000 inmigrantes al año y unas 40 500 personas se irán fuera de la CAV.

Por otro lado, se prevé que el saldo vegetativo se mantenga negativo, es decir, morirán más personas de las que nacerán. Cada año, de media, fallecerán 8 870 personas más de las que nazcan, con lo que para 2045 la reducción será de unas 177 000 personas.

No obstante, se prevé una moderada recuperación de la natalidad para los próximos años, debido, por un lado, al aumento de la población femenina en las edades más fértiles y, por otro, a una ligera recuperación en el nivel de fecundidad (de 1,11 hijos por mujer en 2024 a 1,35 en 2044). El incremento de estos factores aumentará el número de nacimientos, pasando de 12 900 en 2024 a 17 600 en 2044, lo que supone un incremento del 36 %.

En 2044 la esperanza de vida será de 84,9 años en el caso de los hombres y de 89,2 años en el caso de las mujeres, es decir, 3 y 2 años más que en 2024 respectivamente. Esto irá acompañado de un aumento del proceso de envejecimiento de la población en las próximas décadas, lo que llevará a que en 2045 casi uno de cada tres habitantes tenga 65 o más años.