Proiekzio demografikoa
Hogei urteko epean, 77.000 biztanle inguru gehiago izango dira orotara Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

2045eko hasierara bitarteko urteetan saldo begetatiboa negatiboa izango den arren, migrazioak eta jaiotza-tasaren susperraldak biztanleria handitzea ekarriko dute, batez ere 2035era bitartean.

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) 2.295.100 biztanle izango ditu 2045eko urtarrilaren 1ean, 1.179.796 emakumeak (% 51,4) eta 1.115.304 gizonak (% 48,6). Termino absolutuetan 77.000 bat pertsonako hazkundea izango du 2025etik (% 3,5 gehiago) eta igoera osoaren % 78 lehen hamarkadan gertatuko da, hau da, 2025etik 2035era, Eustat euskal estatistika erakundeak egindako proiekzio demografikoen arabera.

Lurralde Historikoen arabera 2045eko hasierara bitartean, Araban izango da hazkunde erlatibo handiena, gaur egungoak baino 22.400 biztanle gehiago izan baitira (% 6,6ko igoera); Bizkaian 27.800 biztanle gehiago izango dira (% 2,4 gehiago) eta Gipuzkoan 26.600 gehiago (+% 3,7). 

Immigrazio-emigrazioen bilakaeraren ondorioz, urtero 12.700 biztanle gehiago egotea aurreikusten da 2025-2044 aldi osoan; Eustaten proiekzioen arabera, urtean 53.000 migratzaile hartuko ditu EAEk, eta 40.500 lagun inguru joango dira EAEtik kanpora. 

Bestalde, saldo begetatiboa negatiboa izango aurreikusi da; hau da, jaiotzen direnak baino pertsona gehiago hilko dira. Urtero, batez beste, jaiotakoak baino 8.870 pertsona gehiago hilko dira, eta, beraz, 2045erako 177.000 pertsonako murrizketa izango da. 

Hala ere, jaiotza tasaren susperraldi neurritsua aurreikusi da datozen urteetarako, alde batetik, adin ugalkorrenetan dauden emakumeen populazioa igoko delako, eta, bestetik, ugalkortasun mailan ere susperraldi txiki bat izango delako (2024an, emakume bakoitzeko 1,11 seme-alaba izatetik, 2044an, 1,35 seme-alaba izatera igaroko litzateke). Bi faktore horiek uztartuta, jaiotza kopurua handitu egingo da: 2024an 12.900 jaiotza izan ziren, eta 2044. urtearen amaierarako, berriz, 17.600 jaiotza izatea aurreikusi da. Horrela, % 36ko igoera izango da. 

2044an, bizi-itxaropena 84,9 urtekoa izango da gizonen kasuan, eta 89,2 urtekoa emakumeen kasuan, hau da, 2024an baino 3 eta 2 urte gehiago, hurrenez hurren. Horrekin batera, datozen hamarkadetan areagotu egingo da biztanleriaren zahartze-prozesua, eta 2045ean hiru biztanletik ia batek 65 urte edo gehiago izango ditu.

