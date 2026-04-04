Un menor de 17 años huye de un control policial en Beriáin con un coche sin seguro ni ITV

Agentes de la Policía Foral han denunciado a un menor de 17 años tras darse a la fuga de un control policial en Beriáin con un turismo de alta cilindrada que conducía sin permiso, sin seguro en vigor y con la ITV caducada, después de sustraer las llaves del vehículo a su madre.



Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 29 de marzo al lunes, cuando patrullas de la División de Prevención y Atención Ciudadana, en coordinación con unidades de Seguridad Vial, establecieron un control tras recibir varios avisos ciudadanos que alertaban de un vehículo circulando a gran velocidad por el casco urbano de Beriáin.



Tras una primera búsqueda sin resultados, los agentes localizaron el turismo en un segundo rastreo. Al tratar de darle el alto reglamentario, el conductor aceleró bruscamente y emprendió la huida.



Durante la fuga realizó diversas maniobras que pusieron en riesgo la seguridad vial, entre ellas tomar en sentido contrario la rotonda de Tiebas, en la carretera N-121, según ha informado la Policía Foral.



Finalmente el vehículo fue interceptado y los agentes comprobaron que el conductor era un menor de 17 años que únicamente posee el permiso de la clase AM, habilitante para ciclomotores.



El joven había sustraído las llaves del coche a su madre para conducir el vehículo, que además carecía del seguro obligatorio y tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.



Por estos hechos fue denunciado por circular sin la licencia administrativa necesaria para turismos, conducción temeraria, desobediencia a los agentes de tráfico, además de por las irregularidades administrativas del vehículo.



La Policía Foral ha destacado además la “preocupante falta de percepción del riesgo” mostrada por el menor, que durante la intervención llegó a preguntar a los agentes si su actuación “iba a ser publicada en Insta”, en referencia a la red social Instagram.