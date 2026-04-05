Puesto en libertad el detenido en Barakaldo por robo que recibió un disparo de un policía municipal
El hombre arrestado este pasado viernes en Barakaldo (Bizkaia) tras amenazar con un arma blanca a agentes locales y que recibió un disparo de un policía municipal en la pierna ha sido puesto en libertad, tras pasar ante el juez este pasado sábado, según han confirmado fuentes municipales.
Los hechos ocurrieron sobre las ocho menos veinte de la tarde de este pasado viernes cuando agentes de la Policía Local de Barakaldo se personaron en un establecimiento comercial del barrio de El Carmen al haber sido alertados de que se estaba produciendo un robo con violencia.
A su llegada al exterior del establecimiento, los agentes de la Policía Local vieron como un hombre esgrimía un cuchillo, con el que les amenazaba, e intentaron que depusiera su actitud con el uso de la pistola táser.
El hombre persistió en su actitud con el arma blanca y arremetió contra los agentes. Uno de los agentes disparó al hombre en una pierna.
El agresor, de 61 años y con múltiples antecedentes por hechos similares, fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado, estable y fuera de peligro, al Hospital de Cruces.
Tras pasar a última hora de este pasado sábado a disposición judicial, el sujeto ha quedado en libertad, según han confirmado fuentes municipales.
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