Aske utzi dute Barakaldon udaltzain baten tiroa jaso zuen ustezko lapurra
Gizonak arma zuri batekin egin zien mehatxu poliziei, eta udaltzain batek hanka batean tiro egin ostean atxilotu zuten.
Ostiralean Barakaldon udaltzainei arma zuri batekin mehatxu egin zien eta hanka batean udaltzain baten tiroa jaso zuen gizona aske utzi dute, larunbatean epailearen aurretik igaro ostean, Udaleko iturriek baieztatu dutenaren arabera.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi zuenez, ostiralean gertatu zen guztia, 19:40an. Barakaldoko udaltzainak Karmen auzoko merkataritza establezimendu batera joan ziren, indarkeriaz egindako lapurreta bat egiten ari zirela jakin ondoren.
Establezimenduaren kanpoaldera iritsi zirenean, labana batekin mehatxuka ari zen gizon bat topatu zuten udaltzainek. Agenteak gizona geldiarazten saiatu ziren, eta taser pistola bat erabili zuten, baina jarrera oldarkorra erakusten jarraitu zuen. Horren aurrean, agente batek tiro egin zion hanka batean, mendean hartzeko. Atxilotuak aurrekari ugari ditu antzeko gertakariengatik.
Osasun zerbitzuek bertan artatu zuten zauritua, eta Gurutzetako Ospitalera eraman zuten jarraian, baina egonkor eta arriskutik kanpo zegoen. Indarkeriaz egindako lapurreta delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzi dizkiote.
Larunbateko azken orduan epailearen aurretik igaro ostean, aske geratu da, Barakaldoko Udaleko iturriek baieztatu dutenez.
Picassoren margolan bat, 100 euroren truke: Alzheimerraren ikerketa finantzatzeko ekimena
Tête de femme (1941) Pablo Picassoren lan original honen zozketa apirilaren 14an egingo da, Parisen, eta oraindik milaka partaidetza daude saltzeko. Ekimen solidario honek mundu osoko parte-hartzaileak erakarri ditu.
Epailearen esku utzi dituzte Gasteizen adingabe bat sastatzea leporatuta atxilotutako zazpi gazteak
Ostegunean jazo zen erasoa, 18:30 aldera, bost gizonek adin txikikoa sastatu eta ibilgailu batean ihes egin zutenean. Atxilotuek 19 eta 21 urte bitartean dituzte, baina ikerketak zabalik jarraitzen du.
EHUn ke poteak jaurti eta pankartak jarri direla eta, epelkeria ukatu eta salbuespenak direla esan du Bengoetxeak
EHUko errektoreak azaldu duenez, jarduera protokolo bat prestatzen ari dira, hezkuntza komunitate osoaren ekarpenak bilduta, erakundearen barruan errespetua eta bizikidetza sustatzeko.
Beste bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, adingabe bat sastatzea leporatuta
Aurretik atxilotutako bost gazteek bezala, 19 eta 20 urte bitartean dituzte. Ertzaintzak labanak eta mailuak zituen poltsa bat topatu zuen horien autoan, eta konfiskatu egin zizkieten.
Behin-behinean aske utzi du epaileak Basaurin bikotekidearen heriotzarekin zerikusia zuelakoan atxilotutako gizona
45 urteko gizona 15:00ak aldera eraman dute epaitegira, eta epaileak behin-behinean aske utzi du baina egunero auzitegira joateko aginduarekin. Pasaportea ere kendu diote.
Basauriarrek bigarrenez gaitzetsi dute Amaiaren hilketa matxista
Udalak deituta, elkarreratze isila egin dute eguerdian Azaroak 25 plazan, sortzez Berangokoa zen 44 urteko emakumearen hilketa salatzeko. Hain justu, Berangoko Udalak beste bilkura bat deitu du astearterako.
Gizon bat atxilotu dute Basaurin, bikotekidea hiltzea egotzita
Biktima, 44 urteko emakume bat, ondoezik jarri ostean hil zen. Medikuek egindako lehen azterketen arabera, indarkeria zantzuak zituen. Ikerketaren iturriek EITBri baieztatu diotenez, urruntze agindu bat zegoen indarrean, baina atxilotuak askotan urratzen zuen.
17 urteko mutil batek polizia-kontrol batetik ihes egin du asegururik eta IATrik ez zuen auto batekin, Beriainen
Adingabeak giltzak ostu zizkion amari, eta jazarpen arriskutsu baten ostean, egindakoa "Instan argitaratuko ote zen" galdetu zien agenteei.
Adingabe bat sastatzeagatik Murgian atxilotutako bost gazteek polizia-etxean jarraitzen dute
Erasoa ostegun arratsaldean gertatu zen, Gasteizko Oto etorbidean.