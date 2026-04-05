Un Picasso por 100 euros: una iniciativa para financiar la investigación del Alzheimer

Un Picasso por 100 euros: esa es la propuesta de una lotería solidaria internacional que busca recaudar fondos para la investigación del Alzheimer ofreciendo como premio una obra original de Pablo Picasso. La iniciativa ha atraído ya a participantes de más de medio centenar de países, con 120 000 boletos disponibles a ese precio.

El cuadro en juego es Tête de femme (1941), un gouache sobre papel que retrata a Dora Maar y está valorado en alrededor de un millón de euros. El sorteo se celebrará el 14 de abril en la casa de subastas Christie's en París, y todavía quedan miles de participaciones por vender.

Organizada por la Fondation Recherche Alzheimer, esta rifa global combina el atractivo de poseer una obra de uno de los artistas más reconocidos del mundo con un fin solidario: financiar proyectos científicos centrados en esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a unos 35 millones de personas.

No es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa. En ediciones anteriores se han recaudado cerca de 10 millones de euros para distintas causas benéficas, con ganadores de perfiles muy diversos, desde un joven estadounidense hasta una contable italiana.

El objetivo sigue siendo el mismo: democratizar el acceso al arte y, al mismo tiempo, impulsar la investigación en un contexto de envejecimiento global donde el Alzheimer se perfila como uno de los grandes desafíos sanitarios.