ELKARTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Picassoren margolan bat, 100 euroren truke: Alzheimerraren ikerketa finantzatzeko ekimena

Tête de femme (1941) Pablo Picassoren lan original honen zozketa apirilaren 14an egingo da, Parisen, eta oraindik milaka partaidetza daude saltzeko. Ekimen solidario honek mundu osoko parte-hartzaileak erakarri ditu.

PARÍS (FRANCIA), 04/04/2026.- Imagen de la obra que se sorteará, 'Tête de femme' (1941), tomada en París el 31 de marzo. Personas de algo más de medio centenar de países han comprado hasta la fecha alguno de los 120.000 boletos con un precio de 100 euros de la lotería organizada en Francia para ganar un cuadro de Pablo Picasso, valorado en un millón de euros y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del Alzheimer. EFE/ Nerea González
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Picassoren margolan bat irabazteko aukera dago 100 euroren truke, Alzheimerraren ikerketa finantzatzeko ekimen bati esker. Hain zuzen ere, nazioarteko ekimen horrek Pablo Picassoren margolan original bat sari gisa eskaintzen du Alzheimerra ikertzeko dirua biltzeko helburuarekin. Ekimen solidarioak mundu osoko parte-hartzaileak erakarri ditu dagoeneko, eta prezio horretan 120.000 txartel saldu dituzte jada.

Tête de femme (1941) da nazioarteko loteria berezi horretan jokoan dagoen lana, eta milioi bat euro inguruko balioa du artearen merkatuan. Zehazki, Dora Maar ezizenaz ezaguna zen artista frantsesaren erretratua da. Zozketa apirilaren 14an egingo dute, Parisko Christie's enkante-etxean, eta oraindik milaka partaidetza daude salgai.

Alzheimerraren ikerketa bultzatzen duen Fondation Recherche Alzheimer elkarteak antolatu du zozketa. Munduko artista ospetsuenetako baten lan ezagun bat edukitzeko erakargarritasuna eta elkartasuna uztartzen ditu; izan ere, munduan 35 milioi pertsonari eragiten dien gaixotasun neurodegeneratiboa da. Helburua da zahartzaroan gertatzen den neuroendekapenezko gaixotasun honetan oinarritutako proiektu zientifikoak finantzatzea.

Dena dela, ez da ekimen hau egiten den lehen aldia. Aurreko edizioetan 10 milioi euro inguru bildu dira ongintzako hainbat arrazoirentzat, askotariko irabazleekin, hala nola estatubatuar gazte bat edo kontabilitatean aritutako italiar bat. 

Edozein kasutan ere helburua berbera da: arterako sarbidea demokratizatzea eta, aldi berean, ikerketa bultzatzea zahartze globaleko testuinguruan, non Alzheimerra osasun-erronka handienetako bat den.

Artea Alzheimer gaitza Gaixotasunak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X