La Semana Santa se salda con numerosos rescates en la costa vasca
Las playas y costas vascas han estado a rebosar esta Semana Santa, con lugareños y visitantes que, animados por el buen tiempo, se han acercado a disfrutar de la costa y el mar. Sin embargo, se han vivido situaciones de riesgo que cerca han estado de empañar los días festivos.
Y es que se han tenido que efectuar numerosos rescates en el mar, bien de personas que se han visto sorprendidas por la subida de la marea, bien de personas arrastradas o atrapadas por las corrientes. Todas ellas han vivido situaciones comprometidas que, gracias a la rápida intervención de los Servicios de Emergencia y otros usuarios, se han solucionado sin que haya que lamentar víctimas mortales.
Entre los rescates efectuados, destacan los cuatro que han tenido que realizarse en Lekeitio/Mendexa, todos ellos relacionados con la pasarela que conduce a la isla. El viernes fueron rescatadas tres personas, otras seis (dos adultos y cuatro niños) el sábado, una pareja el domingo y tres personas más el lunes. Estas últimas tuvieron que ser, además, trasladadas al Hospital de Gernika.
También en Bizkaia, dos personas tuvieron que ser rescatadas el lunes por la tarde en Muskiz, al sufrir ahogamientos que, afortunadamente, no pasaron del susto.
Estos días han tenido que realizarse también dos rescates de embarcaciones que se encontraban a la deriva, uno en Hondarribia y otro en Zierbena.
Un surfista fue rescatado en Bakio al no poder salir del agua, y un bañista que se encontró también en apuros fue rescatado en Donostia.
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