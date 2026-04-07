Erreskate ugari izan dira Aste Santuan euskal kostaldean
Jai egunak lausotzetik gertu izan diren egoerak bizi izan dira egunotan, eta erreskate ugari egin behar izan dira itsasoan, bai marearen igoerak ezustean harrapatu dituen pertsonenak, bai korronteek arrastan eramandako edo olatuek harrapatutako pertsonenak. Zorionez, ez da biktimarik izan.
Euskal hondartzak eta kostaldeak gainezka egon dira Aste Santu honetan, eguraldi onak bultzatuta kostaldeaz eta itsasoaz gozatzera hurbildu diren herritar eta bisitariz lepo. Hala ere, jaiegunak lausotzetik gertu izan diren arrisku egoerak bizi izan dira.
Izan ere, itsasoan erreskate ugari egin behar izan dira, bai marearen igoerak ezustean harrapatu dituen pertsonak, bai korronteek arrastan eramandako edo olatuek harrapatutako pertsonenak. Estutasun uneak igaro dituzte guztiek ere, eta, Larrialdi Zerbitzuen eta beste erabiltzaile batzuen esku hartze azkarrari esker, ondorio larriagorik gabe konpondu dira.
Egindako erreskateen artean, Lekeitio/Mendexan egin behar izan diren lau erreskateak nabarmentzen dira, guztiak uhartera doan pasabidearekin lotuta. Ostiralean hiru pertsona erreskatatu zituzten, beste sei larunbatean (bi heldu eta lau haur), bikote bat igandean eta beste hiru lagun astelehenean. Azken horiek, gainera, Gernikako Ospitalera eraman behar izan zituzten.
Muskizen bi pertsona erreskatatu behar izan zituzten astelehen arratsaldean, itotzear zeudela. Zorionez, izualdi hutsean geratu zen gertaera.
Egun hauetan, noraezean zeuden bi ontzi ere erreskatatu behar izan dituzte, bata Hondarribian eta bestea Zierbenan.
Bakion uretatik atera ezinik zegoen surflari bat erreskatatu zuten, eta Donostian, estu eta larri hura ere, korrontearen mende geratu zen bainulari bat erreskatatu zuten.
Zure interesekoa izan daiteke
25 eta 28 urteko bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideari eta bikotekide ohiari eraso egitea egotzita
Gasteizko Udaltzaingoak pasa den ostegunean eta ostiralean egin zituen atxiloketak, astearte honetan jakitera eman duenez.
Martinezek esan du garrantzi handikoa dela ohitura osasungarriak izatea, osasunari eragiten dioten faktoreen % 50 baitira
Osasun sailburuak ariketa fisikoa egitera, elikadura zaintzera eta alkohol eta kalamu kontsumoa murriztera animatu ditu herritarrak, Osasunaren Nazioarteko Eguna dela eta.
Mugikorrak alboratu eta familiaz gozatzeko gonbita, apirilaren 18an, EAEko hiriburuetan
Eusko Jaurlaritzak antolatuta, Mugikorrik Gabeko Eguna Familian izango da Donostian, Bilbon eta Gasteizen. Familia inguruan teknologiaren erabilera kontzienteagoa sustatzea du helburu egitasmoak. “Ongizate emozionala zaintzeko eta senideekin egotearen balioa berreskuratzeko keinu txiki” gisa aurkeztu du Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak.
Bizkaitik Nafarroara droga eramaten zuen gaizkile sare bat desegin dute: lau lagun atxilotu eta 22 kilo speed atzeman dituzte
Ortuellako etxebizitza batetik Nafarroara banatzen zen, eta droga 76 urteko gizon batek garraiatzen zuen.
Manifestazioa deitu dute arratsalderako Berrizen, asteleheneko eraso matxista larria salatzeko
48 urteko gizonezkoa emaztea hiltzen saiatu zen Berrizen, eta emakumea helikopteroz eraman zuten Gurutzetako Ospitalera. Atxilotuak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain. Bestalde, Berangoko Udalak deituta, elkarretaratzea egingo dute arratsaldean Amaiaren hilketa salatzeko. Apirilaren 1ean bikotekideak hil omen zuen, Basaurin, baina berangoztarra zen.
Gipuzkoako hainbat garajetan eta trastelekutan ustez lapurretak egin dituen gaizkile talde bat desegin dute
Batez ere, Goierri inguruan egin dituzte lapurretak. Ertzaintzak dei egin die lapurreta horien biktima izan diren herritarrei, Beasaingo komisariara joan daitezen, euren objektuak han dauden egiaztatzera.
Ia 30 graduko tenperaturarekin, uda itxura hartu du Pazko astelehenak
Ezohiko itxura hartu du Pazko astelehenak. Eguraldi beroak hondartzak eta kaleak jendez gainezka utzi ditu. Hotelen betetze-maila % 80-90 ingurukoa izan da Aste Santuan.
Gasteizek lotura zuzena izango du Kanaria Handiarekin ekainaren 15etik irailaren amaiera arte
VIA sozietatearen esleipena lortu ondoren, Binter airelineak astelehen eta ostegunetan jardungo du Forondan. Ibilbide horri esker, Kanarietako artxipelagoko beste aireportuekin lotura egin ahal izango da, bai eta Portugalgo eta Afrika mendebaldeko beste aireportu batzuekin ere.
Hiru pertsona zauritu dira Berangon, lau autok elkar jo ostean
Zauritutako lagunak Gurutzetako ospitalera eraman dituzte, eta auto-ilarak sortu dira istripua gertatu den lekuan. 14:00etarako, baina, bere onera itzuli da zirkulazioa.