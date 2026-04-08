El Obispado exige retirar un vídeo de la rapera Tokischa en una basílica de Donostia

El Obispado recuerda que en julio del año pasado la productora le solicitó permiso "para filmar una escena breve dentro de algún templo de la diócesis de San Sebastián" con el argumento de que se trataría de "un momento contemplativo y respetuoso, sin interrumpir la dinámica del lugar".

Entre otros argumentos, la productora indicó más tarde que se trataba de "un proyecto cultural" para "promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética".

No obstante, tras indagar trabajos de la productora y de la artista propuesta, el Obispado le comunicó que "no autorizaba la grabación del proyecto en ninguno de los templos o ermitas" de la diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en contacto con los responsables de la basílica de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, "silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado", detalla el comunicado.

Al conocer los hechos, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de Donostia contra la citada rapera.

El videoclip suscitó una gran sorpresa en la sociedad vasca, ya que, pone en el centro la persecución que sufrió el euskera durante la dictadura de Franco.