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El Obispado exige retirar un vídeo de la rapera Tokischa en una basílica de Donostia

La diócesis de San Sebastián lamenta "profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos incompatibles" y que "han tenido una gran trascendencia pública".

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Euskaraz irakurri: Apezpikutegiak Donostiako basilika batean grabatutako Tokischa rap-abeslariaren bideoa kentzea eskatu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El Obispado de San Sebastián ha exigido a la productora de un videoclip en el que la rapera dominicana Tokischa aparece en el interior de la basílica Nuestra Señora del Coro que retire las imágenes difundidas en las redes sociales, en las que aparece semidesnuda.

El Obispado explica en un comunicado que, tras conocer la existencia de este vídeo ya se ha puesto en contacto con la citada productora, a la que ha recordado que en su momento le expresó su negativa a autorizar la grabación.

El Obispado recuerda que en julio del año pasado la productora le solicitó permiso "para filmar una escena breve dentro de algún templo de la diócesis de San Sebastián" con el argumento de que se trataría de "un momento contemplativo y respetuoso, sin interrumpir la dinámica del lugar".

Entre otros argumentos, la productora indicó más tarde que se trataba de "un proyecto cultural" para "promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética".

No obstante, tras indagar trabajos de la productora y de la artista propuesta, el Obispado le comunicó que "no autorizaba la grabación del proyecto en ninguno de los templos o ermitas" de la diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en contacto con los responsables de la basílica de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, "silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado", detalla el comunicado.

Al conocer los hechos, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de Donostia contra la citada rapera.

El videoclip suscitó una gran sorpresa en la sociedad vasca, ya que, pone en el centro la persecución que sufrió el euskera durante la dictadura de Franco.

Donostia-San Sebastián Religión Música Sociedad

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