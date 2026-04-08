Un informe de la Guardia Civil, certifica que la vía se rompió un día antes del accidente y dejó 46 fallecidos
En un informe remitido al juzgado de Montoro se constató una bajada de tensión en la zona, pero no se alertó al no superar el umbral de alarma.
El último informe de la investigación de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas, señala que el carril que provocó el accidente ya dio síntomas de anomalías 24 horas antes.
En un informe remitido al juzgado de Montoro que investiga el caso de Adamuz, Adif detectó una incidencia a las 21:45 del 17 de enero, un día antes del siniestro. Sin embargo, el informe señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior debido a que el sistema de alerta no estaba preparado para ello, a pesar de que se constató una bajada de tensión en la zona del accidente.
La Guardia Civil indica que el sistema de señalización donde ocurrió el suceso "no estaba configurado para alertar" de la rotura de la vía "de forma automática por falta de fiabilidad" del método utilizado en la infraestructura.
Además, añade que el sistema de apoyo al mantenimiento (SAM) registró una "caída brusca de la tensión" en la vía en la noche del 17 de enero, el día previo del accidente, pero al mantenerse "por encima del umbral" especificado "no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento".
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