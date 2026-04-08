Adamuzko istripuaren gaineko Guardia Zibilaren azken txostenak dio istripuaren bezperan hautsi zela burdinbidea

Montoroko epategian egindako ikerketaren arabera, inguruko argindar-sistemako tentsioak behera egin zuen, baina ez zenez gutxieneko atalasea baino baxuagoa izan, ez zen alarmarik sortu.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak Adamuzko trenbide-istripuari buruz egindako ikerketaren azken txostenaren arabera, istripua izan zen burdinbide zatiek 24 ordu lehenago anomalia-sintomak zituzten. 

Adamuzko kasua ikertzen ari den Montoroko epaitegira bidalitako txosten batean, agertzen da Adifek urtarrilaren 17ko 21:45ean, ezbeharra gertatu baino egun bat lehenago, gertakari bat antzeman zuela. Hala ere, txostenak dio ezin izan zutela bidea hautsi zen ala ez egiaztatu, alerta-sistema ez zegoelako horretarako prestatuta, nahiz eta istripuaren gunean tentsio-jaitsiera bat egon.

Guardia Zibilak adierazi duenez, gertakaria gertatu zen lekuan seinaleztapen-sistema "ez zegoen konfiguratuta" bidearen hausturaz "automatikoki ohartarazteko, azpiegituran erabilitako metodoaren fidagarritasunik ezagatik".

Gainera, urtarrilaren 17ko gauean egituraren sistema batek (SAM) erregistratu zuen bidearen zati horretan "tentsioaren bat-bateko erori" zela, baina "zehaztutako atalasearen gainetik" zegoenez, "ez zitzaien mantentze-lanetako langileei berri eman". 

Zure interesekoa izan daiteke

HaurSare se ha presentado este miércoles en una comparecencia en Bilbao en la que han participado el consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la responsable de Pediatría del servicio vasco de Salud, Iratxe Salcedo.
HaurSare sortu da, haurren gaitz kroniko konplexuak eta zainketa aringarriak artatzeko Osakidetzaren sare integrala

Helburua da errealitate horri erantzun ordenatuagoa, bidezkoagoa eta eraginkorragoa ematea, gaixotasunaren faseetara eta adingabeen kasuan kasuko konplexutasun mailara egokituko den "etengabeko asistentzia" batekin. Horretarako, pediatrek, pediatriako erizain espezialistek, gizarte langileek eta psikologoek osatutako diziplina anitzeko taldeak egongo dira, eta 24/7 laguntza eskainiko dute.

Publizitatea
