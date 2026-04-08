Adamuzko istripuaren gaineko Guardia Zibilaren azken txostenak dio istripuaren bezperan hautsi zela burdinbidea
Montoroko epategian egindako ikerketaren arabera, inguruko argindar-sistemako tentsioak behera egin zuen, baina ez zenez gutxieneko atalasea baino baxuagoa izan, ez zen alarmarik sortu.
Guardia Zibilak Adamuzko trenbide-istripuari buruz egindako ikerketaren azken txostenaren arabera, istripua izan zen burdinbide zatiek 24 ordu lehenago anomalia-sintomak zituzten.
Adamuzko kasua ikertzen ari den Montoroko epaitegira bidalitako txosten batean, agertzen da Adifek urtarrilaren 17ko 21:45ean, ezbeharra gertatu baino egun bat lehenago, gertakari bat antzeman zuela. Hala ere, txostenak dio ezin izan zutela bidea hautsi zen ala ez egiaztatu, alerta-sistema ez zegoelako horretarako prestatuta, nahiz eta istripuaren gunean tentsio-jaitsiera bat egon.
Guardia Zibilak adierazi duenez, gertakaria gertatu zen lekuan seinaleztapen-sistema "ez zegoen konfiguratuta" bidearen hausturaz "automatikoki ohartarazteko, azpiegituran erabilitako metodoaren fidagarritasunik ezagatik".
Gainera, urtarrilaren 17ko gauean egituraren sistema batek (SAM) erregistratu zuen bidearen zati horretan "tentsioaren bat-bateko erori" zela, baina "zehaztutako atalasearen gainetik" zegoenez, "ez zitzaien mantentze-lanetako langileei berri eman".
