Hasta 320.000 multas de tráfico al año en Euskadi, ¿dónde se producen más infracciones?
A lo largo del pasado 2025, en doce meses, se impusieron casi 320.000 denuncias de tráfico en Euskadi y la abrumadora mayoría, más del 70 %, estuvieron relacionadas con el exceso de velocidad de los conductores. La AP-8, la autopista entre Bilbao e Irun, fue la carretera en la que más denuncias se produjeron, seguida de la A-8 (el tramo entre Bilbao y Cantabria) y la Ap-68, la autopista entre el entorno de la capital vizcaína y Vitoria-Gasteiz.
Estos datos se desprenden de una resolución del Departamento de Seguridad en la que se recoge una relación detallada de las denuncias tramitadas a lo largo del pasado año. La principal conclusión que arrojan los datos es la siguiente: el exceso de velocidad explica 7 de cada 10 denuncias, siendo con mucha diferencia la infracción más frecuente.
En concreto, de las 319.989 denuncias de tráfico tramitadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el pasado año, 226.811 estuvieron relacionadas con el exceso de velocidad de los conductores.
Las sanciones por la ITV
A mucha distancia, el siguiente tipo de infracción más sancionada fue el incumplimiento de las obligaciones en relación con las condiciones técnicas del vehículo. Esta infracción se relaciona, fundamentalmente, con no haber pasado la ITV, y en torno al 7,65 % de las sanciones estuvieron motivadas por estos incumplimientos.
En tercer lugar aparecen las sanciones por no identificar debidamente al conductor del vehículo tras recibir una multa: representaron casi el 5 % del total. Las sanciones relacionadas con el consumo de alcohol o drogas, aunque muy graves, fueron cuantitativamente pocas: apenas representaron el 1,63 % del total (alrededor de 5.000 sanciones).
Las carreteras con más sanciones
En cuanto a las carreteras en las que más sanciones se produjeron, aparece en primer lugar la AP-8, con 44.570 denuncias vinculadas a los tramos guipuzcoano (33.813) y vizcaíno (10.757) de esta autopista. En segundo lugar, aparece la A-8 (el tramo sin peajes de esta carretera entre la zona metropolitana de Bilbao y Cantabria ahora denominado oficialmente Bi-10 en parte de su recorrido), con 43.378 denuncias.
A cierta distancia aparecen, la AP-68, la autopista que conecta la capital vizcaína con Vitoria-Gasteiz, con 29.050 denuncias; la Gi-20, en el entorno de Donostia/San Sebastián, con 22.597 denuncias; y la N-1 en Gipuzkoa, con casi 22.000 denuncias.
En cuanto al número de denuncias por territorio, las infracciones se dividieron de la siguiente manera: 131.772 sanciones en Bizkaia; 124.204, en Gipuzkoa; y 64.013, en Araba. Así, en términos proporcionales destaca el caso de Álava, con 194 sanciones por cada 1.000 habitantes, seguida de Gipuzkoa, con 170 sanciones por cada 1.000 habitantes. En Bizkaia, atendiendo al peso poblacional, se produjeron 115 sanciones por cada 1.000 habitantes.
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