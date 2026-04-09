2025eko balantzea

Urtebetean 320.000 trafiko isun Euskadin, non egiten dira arau-hauste gehien?

AP-8 eta A-8 errepideetan izan ziren zigor gehien iaz, eta gehiegizko abiadura nagusitu zen arau-hausteen tipologiari dagokioenez.

EITB

Ia 320.000 isun urtebetean% 70 baino gehiago, abiadurarekin lotuta. Horixe da 2025eko trafiko balantzeak utzitako lerroburu nagusia. Horrekin batera, AP-8 autopista (Bilbo eta Irun artekoa) izan zen trafiko-salaketa gehien izan zituen errepidea, Bilbo eta Kantabria arteko A-8 errepidearen, eta Gasteiz eta Bilbo arteko AP-68 autopistaren aurretik.

Datuok Segurtasun Sailaren ebazpen batean jaso dira, non aurreko urtean izapidetutako trafiko-salaketen zerrenda zehatza agertzen den. Ebazpenaren arabera, 10 salaketetatik 7 gehiegizko abiadurarekin lotuta zeuden, eta, hortaz, alde handiz, arau-hauste ohikoena izan da.

Zehazki, iaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izapidetutako 319.989 trafiko-salaketetatik, 226.811 gidarien gehiegizko abiadurarekin lotuta egon ziren. Gehien zigortutako hurrengo arau-haustea ibilgailuaren baldintza teknikoekin lotutako betebeharrak ez betetzea izan zen. Arau-hauste hori, batez ere, IATa ez pasatzearekin lotuta dago, eta salaketen % 7,65 hortik etorri ziren.

Hirugarren tokian ibilgailuaren gidaria behar bezala identifikatu ez izateagatik jasotako salaketak daude: ia % 5 izan ziren. Alkohol zein drogen kontsumoarekin lotutako salaketak, oso larriak izan arren, % 1,63 izan ziren  (5.000 inguru).

Salaketa gehien izan zituzten errepideei dagokienez, lehenengo tokian AP-8 agertzen da, 44.570 salaketarekin (33.813, Gipuzkoan, eta 10.757, Bizkaian). Bigarren tokian, A-8 agertzen da, 43.378 salaketarekin (berez, Bilbo eta Kantabria arteko errepidearen doako zatia hartzen du; parte batean Bi-10 izena hartu du berriki).

Atzerago agertzen dira AP-68 (29.050 salaketa); GI-20, Donostia inguruan, 22.597 salaketarekin; eta N-1 errepidea Gipuzkoan, ia 22.000 salaketarekin.

Lurraldeka hartuz gero, salaketak honela banatu ziren: 131.772, Bizkaian; 124.204, Gipuzkoan; eta 64.013, Araban. Horrela, proportzioan, Araba nabarmentzen da, 1.000 biztanleko 194 salaketarekin; eta ondoren Gipuzkoa kokatzen da, 1.000 biztanleko 170 salaketarekin. Bizkaian, biztanleria kontuan hartuta, 1.000 biztanleko 115 salaketa izan ziren.

Zure interesekoa izan daiteke

El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Basauri eta Portugaleteko futbol taldeei ezarritako betoa kendu du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak

Ohar batean Bizkaiko Arbitroen Batzordeak adierazi duenez, "egoera bideratutzat" eman dute, erasorik ez errepikatzeko klubek "neurriak hartzeko" konpromisoa hartu baitute. Ondorioz, Basauri Bea eta Portugaleteko hurrengo partidetarako epaileak izango dituzte. Hala ere, inplikatutako hirugarren taldearen (Berangoko Karabigane) gaineko betoak indarrean jarraituko du, klub hori ez baita arbitroekin harremanetan jarri.

HaurSare se ha presentado este miércoles en una comparecencia en Bilbao en la que han participado el consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la responsable de Pediatría del servicio vasco de Salud, Iratxe Salcedo.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

HaurSare sortu da, haurren gaitz kroniko konplexuak eta zainketa aringarriak artatzeko Osakidetzaren sare integrala

Helburua da errealitate horri erantzun ordenatuagoa, bidezkoagoa eta eraginkorragoa ematea, gaixotasunaren faseetara eta adingabeen kasuan kasuko konplexutasun mailara egokituko den "etengabeko asistentzia" batekin. Horretarako, pediatrek, pediatriako erizain espezialistek, gizarte langileek eta psikologoek osatutako diziplina anitzeko taldeak egongo dira, eta 24/7 laguntza eskainiko dute.

X