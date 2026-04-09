Urtebetean 320.000 trafiko isun Euskadin, non egiten dira arau-hauste gehien?
AP-8 eta A-8 errepideetan izan ziren zigor gehien iaz, eta gehiegizko abiadura nagusitu zen arau-hausteen tipologiari dagokioenez.
Ia 320.000 isun urtebetean. % 70 baino gehiago, abiadurarekin lotuta. Horixe da 2025eko trafiko balantzeak utzitako lerroburu nagusia. Horrekin batera, AP-8 autopista (Bilbo eta Irun artekoa) izan zen trafiko-salaketa gehien izan zituen errepidea, Bilbo eta Kantabria arteko A-8 errepidearen, eta Gasteiz eta Bilbo arteko AP-68 autopistaren aurretik.
Datuok Segurtasun Sailaren ebazpen batean jaso dira, non aurreko urtean izapidetutako trafiko-salaketen zerrenda zehatza agertzen den. Ebazpenaren arabera, 10 salaketetatik 7 gehiegizko abiadurarekin lotuta zeuden, eta, hortaz, alde handiz, arau-hauste ohikoena izan da.
IATagatiko zehapenak
Zehazki, iaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izapidetutako 319.989 trafiko-salaketetatik, 226.811 gidarien gehiegizko abiadurarekin lotuta egon ziren. Gehien zigortutako hurrengo arau-haustea ibilgailuaren baldintza teknikoekin lotutako betebeharrak ez betetzea izan zen. Arau-hauste hori, batez ere, IATa ez pasatzearekin lotuta dago, eta salaketen % 7,65 hortik etorri ziren.
Hirugarren tokian ibilgailuaren gidaria behar bezala identifikatu ez izateagatik jasotako salaketak daude: ia % 5 izan ziren. Alkohol zein drogen kontsumoarekin lotutako salaketak, oso larriak izan arren, % 1,63 izan ziren (5.000 inguru).
Errepide nagusietan
Salaketa gehien izan zituzten errepideei dagokienez, lehenengo tokian AP-8 agertzen da, 44.570 salaketarekin (33.813, Gipuzkoan, eta 10.757, Bizkaian). Bigarren tokian, A-8 agertzen da, 43.378 salaketarekin (berez, Bilbo eta Kantabria arteko errepidearen doako zatia hartzen du; parte batean Bi-10 izena hartu du berriki).
Atzerago agertzen dira AP-68 (29.050 salaketa); GI-20, Donostia inguruan, 22.597 salaketarekin; eta N-1 errepidea Gipuzkoan, ia 22.000 salaketarekin.
Lurraldeka hartuz gero, salaketak honela banatu ziren: 131.772, Bizkaian; 124.204, Gipuzkoan; eta 64.013, Araban. Horrela, proportzioan, Araba nabarmentzen da, 1.000 biztanleko 194 salaketarekin; eta ondoren Gipuzkoa kokatzen da, 1.000 biztanleko 170 salaketarekin. Bizkaian, biztanleria kontuan hartuta, 1.000 biztanleko 115 salaketa izan ziren.
