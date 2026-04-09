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El Ayuntamiento de Donostia luce txuri-urdin

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostia osoa txuri-urdinez janzteko deia egin du Udalak
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EITB

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El alcalde Jon Insausti y la Real llaman a la ciudad y a toda Gipuzkoa a engalanar sus balcones y ventanas de banderas blancas y azules. Los exjugadores Xabi Prieto y Aintzane Encinas se han mostrado ilusionados con la final y con el ambiente que vive Gipuzkoa.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

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<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2011/12/22/588258/588258_Guernica_thumbnail.jpg"/><br/><strong>'Guernica' Foto : EITB</strong>
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