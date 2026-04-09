Las plataformas por una sanidad pública denuncian que el Pacto de Salud no ha solucionado los problemas de Osakidetza

¿Trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi es un problema técnico o político? EITB ha preguntado a expertos. Ha hablado con el restaurador de arte Luis Beltrán y el crítico de arte Fernando Castro. Ambos coinciden en señalar que el transporte de la obra supone un gran reto técnico, teniendo en cuenta el estado y tamaño del cuadro. En base a eso, para algunos el riesgo de causar daños en la obra es demasiado alto y no merece la pena; para otros, sin embargo, ya se han hecho antes traslados de este tipo y es cuestión de voluntad.