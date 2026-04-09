'GUERNICA'

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El traslado del 'Guernica', ¿cuestión técnica o política?

Luis Beltrán restaurador de obras de arte Fernando Castro crítico de arte
18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

¿Trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi es un problema técnico o político? EITB ha preguntado a expertos. Ha hablado con el restaurador de arte Luis Beltrán y el crítico de arte Fernando Castro. Ambos coinciden en señalar que el transporte de la obra supone un gran reto técnico, teniendo en cuenta el estado y tamaño del cuadro. En base a eso, para algunos el riesgo de causar daños en la obra es demasiado alto y no merece la pena; para otros, sin embargo, ya se han hecho antes traslados de este tipo y es cuestión de voluntad.

Arte Política Gobierno Vasco Bombardeo de Gernika Sociedad

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