Detenido un hombre en Bilbao por intento de homicidio
Un hombre de 31 años resultó herido de gravedad con tres puñaladas y el agresor fue detenido al día siguiente en el Casco Viejo.
La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre de 23 años acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, en relación con una reyerta que tuvo lugar en la noche del 9 de abril en un bingo del centro de la ciudad.
Los hechos se iniciaron sobre las 22:00 horas en el transcurso de una discusión entre dos hombres, que se inició en el interior del bingo, pero que se trasladó a la calle, donde el agresor asestó tres puñaladas a la víctima: dos en la espalda y otra en el abdomen, esta última de gran gravedad.
Tras recibir numerosos avisos, hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Ertzaintza, que no localizaron a nadie en un primer momento, localizando en las inmediaciones a la víctima en el suelo y siendo atendida por los agentes de los primeros auxilios hasta la llegada del personal sanitario, que posteriormente la trasladó al hospital de Cruces en estado grave.
En el marco de la investigación, un testigo identificó al presunto agresor y los agentes encontraron también en las inmediaciones del lugar del suceso una navaja manchada de sangre arrojada junto a un contenedor, tras lo cual iniciaron un operativo de búsqueda.
Finalmente, el sospechoso fue detenido el viernes por la tarde en el Casco Viejo de Bilbao con ropas manchadas de sangre y portando un destornillador en la mano. El detenido, un joven con antecedentes, será puesto a disposición judicial, mientras que la víctima continúa ingresada en el hospital, estable y fuera de peligro.
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